伊朗外交部：正審議美方對14點提議所作回應

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）5月3日表示，美國已通過巴基斯坦對伊朗的「14點提議」作出回應，伊朗方面對此正在進行審議。



2026年4月22日，美國對伊朗停火期間，在伊朗首都德黑蘭，一棟建築物上豎立著一塊關於霍爾木茲海峽的廣告牌。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

要求30天內達成共識徹底結束戰事

巴加埃指出，伊朗的14點計劃聚焦於結束戰爭，提議在30天內達成關於徹底結束戰事的諒解，並商定其執行方式。他強調，重點包括在所有戰線結束衝突，涵蓋黎巴嫩。此外，美伊現階段沒有就核問題進行談判。

伊朗媒體此前報道，德黑蘭提出的14點方案包括：美軍撤出伊朗週邊地區、解除封鎖、解凍伊朗被凍結的資產、支付賠償金、解除制裁、結束包括黎巴嫩在內所有戰線的戰爭，以及建立新的霍爾木茲海峽管控機制。

圖為2026年4月16日，在以色列空襲後，黎巴嫩境內升起濃煙。 （Reuters）

外媒：伊朗提出分三階段談判

此外，半島電視台3日報道，伊朗提出14點提案分三個談判階段。第一階段內容包括：30天時間內將停火轉化為全面停戰、敲定能保證戰事不再重開的國際機制的構建原則；在全部地區實現停火，且雙方承諾不再破壞停火（涵蓋伊朗所有的地區盟友及以色列）。與此同時，伊朗逐步開放霍爾木茲海峽，美方逐步解除對伊朗港口的封鎖，以及伊朗方面負責清理水雷等。

不過，伊朗外交部發言人巴加埃同日表示，有關伊朗提議清除水雷的說法「不準確」。

第二階段則包括：最長在15年的期限內就全面停止鈾濃縮進行討論；在規定期限到期後，伊朗方面按照零庫存原則恢覆鈾濃縮活動等內容。同時該方案反對拆除或者破壞伊朗的核設施，而針對已有高濃縮鈾庫存，該提議則提出轉移至境外或稀釋鈾濃縮比例等方案。

而在第三階段，伊朗將會同地區國家一起進行戰略會談，以對如何構建覆蓋全區的安全體系進行討論。