特朗普：5.4起引導船舶駛離霍爾木茲　美軍稱派艦機及1.5萬兵支援

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月3日宣布，於中東時間4日上午展開一項「自由行動」（Project Freedom），以協助滯留於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的各國船舶安全駛離。他又稱，美國的代表們正與伊朗進行積極磋商，可能會為各方帶來非常正面的成果。美國中央司令部（CENTCOM）隨後公布，美軍將於4日開始支援「自由行動」，涉及導彈驅逐艦、100多架飛機、「多域無人平台」（Multi-Domain Unmanned Platforms）和15,000名軍人。



2026年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令後，接受現場媒體提問。（Reuters）

特朗普在社交平台發文稱，幾乎所有未參與這場戰事的全球各國，都向美國尋求協助，希望能營解他們受困於霍爾木茲海峽的船隻。這些國家已獲告知，美國將引導相關船舶安全地駛出受限水域，以便能夠自由、順利地開展業務。他重申，這些船隻來自世界各地，與目前中東的局勢並沒有任何關聯。

特朗普表示，美國將盡一切努力，確保這些船隻和船員能安全離開海峽。所有國家都表示，在海峽恢復航行安全之前，相關船隻不會返回。

圖為2026年4月22日，在阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）上的船舶。 （Reuters）

文中指出，這次船舶行動的目的，只為營救無辜的人們、公司和國家，許多船隻的食物及其他維持健康、衛生的物資都已告急。特朗普警告，這項人道行動如遭受任何形式干擾，美方將被迫採取強硬措施應對。