紐約前市長朱利亞尼入院　情況危殆但穩定

美國紐約前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）最近入院，目前情況危殆但穩定。目前未知他的病因，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月3日發文，形容對方是紐約史上最偉大的市長。



路透社及《衛報》等傳媒3日報道，朱利亞尼的發言人古德曼（Ted Goodman）在社交平台公布對方入院一事，指他是一位戰士，畢生堅定面對每個挑戰，現在面對病情都是一樣，並呼籲大家為他祈禱。

目前未知現年81歲的朱利亞尼入院原因或住院時間，但他1日於佛羅里達州主持網上節目《America's Mayor Live》時，曾稱自己的聲線有些少異常。他曾在去年遇到交通意外而一度需要留院治療。

2025年9月11日，美國紐約，前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）出席紀念911恐襲事件24週年儀式。（Reuters）

特朗普亦於自家社交平台Truth Social發文提及朱利亞尼的消息，同時趁機批評政敵，指朱利亞尼遭激進左翼瘋子、民主黨人惡劣對待，形容這些人無所不用其極地損害國家，並表示朱利亞尼現在的下場令人感到婉惜。

朱利亞尼在2001年911襲擊的應對方式獲外界讚賞，贏得「美國的市長」稱號，他其後為特朗普企圖推翻2020年大選結果時擔任對方的私人律師，但導致他遭兩個州份刑事起訴，以及被選舉人員入稟控告誹謗罪。朱利亞尼一直否認指控，其後獲特朗普特赦。