白宮記協晚宴槍擊一周　男子硬闖佛州高球場觸發警報　拒受檢遭逮

紐約郵報報道，美國一名男子日前在總統特朗普（Donald Trump）位於佛羅里達州的高爾夫球場被特勤局人員拘捕。該名身份不明男子在通過金屬探測器時觸發警報，惟他拒絕配合安檢人員的檢查，更一度與特勤人員發生肢體衝突，最終遭到逮捕。雖然事發時特朗普並不在現場，但由於事件距離白宮記者協會晚宴僅一星期，故依然引發外界對美國政府高層保安的高度關注。



報道指，根據美國特勤局與警方說法，事發於5月2日下午約4時15分，從網上影片顯示，男子在安檢區被上銬帶走，期間仍不斷掙扎。

當地警方指，該名男子目前面臨「擾亂秩序」及「非暴力抗拒執法」等指控，已被關押於當地拘留中心，案件仍在進一步調查中。

邁阿密地區特勤局主管Michael Townsend表示，「在任何時候，此事件都沒有影響到未來特勤保護對象造訪該地的既定安全部署。」