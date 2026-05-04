大西洋郵輪疑爆發漢坦病毒　一文看懂傳播途徑與病徵

世界衛生組織（WHO）5月3日表示一艘在大西洋航行的郵輪疑似爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情。



什麼是漢坦病毒感染？

根據衛生防護中心，漢坦病毒是一組屬於布尼亞病毒科的病毒，主要見於包括老鼠和田鼠在內的囓齒動物。

傳播途徑

漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。人與人之間的傳播是極其罕見，不過，人類亦可由其他途徑染病。

例如，被帶有病毒的齧齒動物咬傷，進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物，接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口等。

潛伏期

徵狀於受感染後約1至8週開始出現。

圖為荷蘭旅遊公司Oceanwide Expeditions官網介紹郵輪MV Hondius的圖片。（Oceanwide Expeditions網站圖片）

感染分類

人類的漢坦病毒感染主要有兩大類，分別為腎綜合症出血熱及漢坦病毒肺症候群。

病徵

腎綜合症出血熱的病原體是存在於歐洲、亞洲和非洲的舊大陸。患者可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、噁心和視力模糊。其他症狀可能包括臉部潮紅、眼睛發炎或發紅和出疹。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。死亡率介乎少於1%到15%不等。

漢坦病毒群漢坦病毒肺症候群的病原體是新大陸漢坦病毒群，主要發生於北美洲和南美洲。早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。死亡率高達約40%。

治理方法

漢他病毒感染沒有針對性的療法。支持性治療是主要治療的方式，而及早求醫接受診治非常重要。

預防方法

香港目前沒有針對漢他病毒的疫苗。預防漢他病毒感染的主要策略是防治齧齒動物。