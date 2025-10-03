皇家加勒比旗下遊輪爆諾如病毒　返抵加州時近百乘客感染

皇家加勒比（Royal Caribbean）旗下遊輪「海洋旋律號」（Serenade of the Seas）爆發諾如病毒（norovirus）疫情，10月2日返抵美國佛羅里達州的邁阿密港口。美國疾病控制和預防中心（CDC）公布，截至1日為止，1,874名乘客中有94人出現感染症狀，883名工作人員中則有4人出現症狀。有乘客表示，感染者可能更多。



皇家加勒比（Royal Caribbean）旗下遊輪「海洋旋律號」（Serenade of the Seas）的資料圖片。（Getty Images）

郵輪9月19日從美國加州聖地牙哥（San Diego）出發，中途停靠墨西哥、哥斯達黎加、巴拿馬和哥倫比亞。航行期間，乘客出現腹瀉和嘔吐等諾如病毒的主要症狀。

根據規定，當病例數達到乘客或船員總數的2%時，郵輪必須向疾控中心報告，目前疑似感染的乘客比例為5%。該船自啟航9天後、即9月28日向CDC報告情況。

諾如病毒通常透過受污染的食物、水，又或在人與人之間傳播。CDC表示，這種疾病傳播非常迅速，大多數感染者雖會在一到三天內好轉，但期間仍然可能傳播病毒。

2014年9月30日，美國佐治亞州（Georgia）亞特蘭大市，美國疾病控制與預防中心 （Centers for Disease Control and Prevention，CDC）總部全景。（Reuters）

CDC表示，郵輪船員在疫情發生後，已立即隔離了患病乘客和船員，並根據疫情防控和應對措施，加強了清潔消毒程序，並採集了患者的糞便樣本進行檢測。今年以來，CDC已錄得19宗郵輪爆發腸胃疾病個案，其中14件是由諾如病毒引起。