伊朗稱美軍艦意圖通過霍爾木茲海峽遭導彈擊中　美軍否認

伊朗半官方傳媒5月4日報道2枚伊朗導彈「擊中一艘美軍艦」，美國中央司令部後在社交平台否認，稱沒有軍艦遭導彈擊中。



伊朗法爾斯通訊社稱，這艘美軍艦在伊朗賈斯克港附近「違反交通和航運安全規定，意圖通過霍爾木茲海峽」，「在無視伊朗海軍的警告後遭到導彈襲擊」。

2026年4月5日，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）在德黑蘭接受採訪。（Reuters）

伊朗法爾斯通訊社稱，由於遭到襲擊，這艘美軍艦無法繼續航行，被迫返航並離開該區域。

美國中央司令部稍後回應稱：「沒有美國海軍艦艇遭到襲擊。美軍正在支持『自由計劃』，並執行對伊朗港口的海上封鎖。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月3日稱，將展開行動，協助滯留的船舶安全駛離霍爾木茲海峽。對此，伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲（Ebrahim Azizi）警告，美方任何干預海峽新海上秩序的行為，都將被視為違反停火協議。