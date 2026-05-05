普京決定5.8及5.9對烏停火　澤連斯基宣布5.6停火

俄羅斯國防部5月4日發布消息說，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）決定，為紀念蘇聯人民在偉大衛國戰爭中取得勝利，5月8日至9日實施勝利日停火，希望烏克蘭方面效仿俄方做法。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4日晚在社交平台發文稱，烏方尚未收到俄方任何有關實施停火的正式呼籲，但烏方決定自6日零時起單方面實施停火。



2026年3月4日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）透過視像連線主持召開政府成員會議。（Reuters）

俄方警告勿破壞勝利日慶祝活動 否則打擊基輔報復

新華社報道，俄國防部稱，俄方注意到，烏克蘭領導人在歐洲政治共同體峰會上發表聲明，其中包含在5月9日、俄方衛國戰爭勝利日當天，對莫斯科發動襲擊的威脅。俄軍將採取一切必要措施，確保偉大衛國戰爭勝利81周年慶祝活動的安全。

俄國防部又稱，如果烏方企圖實施破壞勝利日慶祝活動的計劃，俄軍將對烏克蘭首都基輔市中心發動大規模報復性打擊。俄方有能力這樣做，但出於人道主義考慮，此前一直避免採取此類行動。

新華社指出，5月9日衛國戰爭勝利日是俄羅斯最隆重的節日之一。克里姆林宮4月底說，5月9日仍將舉行紅場閱兵，但規模縮減；出於安全考慮，不會展示軍事裝備。

2026年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔接受路透社採訪時發言。（Reuters）

對於俄羅斯宣布5月8日及9日停火，澤連斯基同日表示，美國與俄羅斯已就相關事宜展開溝通，但完全未涉及烏方，烏方尚未收到任何正式聯繫及提議。但他宣布，從5月5日午夜開始實施停火，此舉旨在建立「安靜制度」，以應對當前局勢。