伊朗戰爭｜韓貨船霍爾木茲海峽起火 特朗普籲韓國加入自由計劃
撰文：蕭通
出版：更新：
美軍5月4日起在霍爾木茲海峽展開名為「自由計劃」（Project Freedom）的引導船舶行動，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 同日表示，如果伊朗攻擊正執行行動的美國軍艦，將「從地球表面被抹去」。他表示，除一艘韓國船隻以外，其他通過海峽的船隻未出現損失，他呼籲韓國加入霍爾木茲海峽的行動。
韓國外交部4日確認，一艘韓國公司營運、屬巴拿馬籍的貨船，停靠阿聯酋附近的霍爾木茲海峽期間發生爆炸並起火，未有人員傷亡。。韓聯社報道，韓國政府正核實情報，情報顯示該船可能遭到攻擊。
特朗普同日在社交媒體發文中表示，對於與「自由計劃」相關的船隻，伊朗向一些與戰爭無關的國家採取了行動，其中包括一艘韓國貨船。他認為，也許現在是韓國加入「自由計劃」的時候。
特朗普指出，除這艘韓國貨船外，當日通過該海峽的其他船隻尚未出現損失，並指行動展開後，美國已擊沉7艘威脅該水道航運的伊朗小型船隻。
不過，美軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）同日表示，美軍擊沈的伊朗小型船只為6艘，因它們試圖阻撓其他商船航行。
他補充稱，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）翌日會在五角大樓舉行記者會。
伊朗戰爭｜阿聯酋石油工業區遭無人機攻擊 3印度公民傷貝森特：美國密切關注中國會否加強與伊朗外交接觸伊朗稱美軍艦意圖通過霍爾木茲海峽遭導彈擊中 美軍否認貝森特稱美國制裁奏效：伊朗政權逐漸窒息「已發不出軍餉」特朗普上傳UNO照自誇「手握所有牌」 伊朗反嘲：我們的確較少牌