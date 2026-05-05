伊朗戰爭｜韓貨船霍爾木茲海峽起火　特朗普籲韓國加入自由計劃

美軍5月4日起在霍爾木茲海峽展開名為「自由計劃」（Project Freedom）的引導船舶行動，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 同日表示，如果伊朗攻擊正執行行動的美國軍艦，將「從地球表面被抹去」。他表示，除一艘韓國船隻以外，其他通過海峽的船隻未出現損失，他呼籲韓國加入霍爾木茲海峽的行動。



圖為2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。（Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

韓國外交部4日確認，一艘韓國公司營運、屬巴拿馬籍的貨船，停靠阿聯酋附近的霍爾木茲海峽期間發生爆炸並起火，未有人員傷亡。。韓聯社報道，韓國政府正核實情報，情報顯示該船可能遭到攻擊。

特朗普同日在社交媒體發文中表示，對於與「自由計劃」相關的船隻，伊朗向一些與戰爭無關的國家採取了行動，其中包括一艘韓國貨船。他認為，也許現在是韓國加入「自由計劃」的時候。

圖為2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。（Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

特朗普指出，除這艘韓國貨船外，當日通過該海峽的其他船隻尚未出現損失，並指行動展開後，美國已擊沉7艘威脅該水道航運的伊朗小型船隻。

不過，美軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）同日表示，美軍擊沈的伊朗小型船只為6艘，因它們試圖阻撓其他商船航行。

他補充稱，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）翌日會在五角大樓舉行記者會。