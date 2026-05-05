波斯灣再現襲擊　美伊停火協議岌岌可危

波斯灣地區星期一（5月4日）再度發生襲擊事件，美國與伊朗的臨時停火協議岌岌可危。阿聯酋稱遭到伊朗無人機襲擊，而美國軍方表示擊落了射向霍爾木茲海峽上的船隻的導彈和無人機。與此同時，伊朗把美國總統特朗普（Donald Trump）協助受困於海峽船隻的「自由計畫」斥之為「死結計畫」。



綜合《紐約時報》和英國廣播公司（BBC）報導，阿聯酋當局說，阿方防空系統攔截了12枚彈道導彈、三枚巡航導彈及四架從伊朗發射的無人機。

阿聯酋指責伊朗發動的無人機襲擊阿聯酋最大的石油儲存區、富查伊拉石油工業區，引發火災並造成三名印度公民受傷。這是自4月初美伊達成停火協議以來，伊朗首次發動此類襲擊。

另據阿曼國家通訊社報導，阿曼的布哈市也遭到襲擊，有兩人受傷，但未說明襲擊者身份。

美國海軍星期一開始協助受困商船安全駛出霍爾木茲海峽，美國中央司令部說，美國海軍的「海鷹」直升機和陸軍的AH-64「阿帕奇」武裝直升機摧毀了威脅商船航行的伊朗小型船隻。

美國總統特朗普2025年9月在華盛頓發表講話（Reuters）

美國總統特朗普在社交平台貼文說，美軍在試圖打通霍爾木茲海峽時襲擊了七艘伊朗「小型船隻」，並指伊朗「襲擊了一些無關聯國家的船隻」，包括一艘韓國貨船。美國中央司令部則說，陸軍直升機摧毀了六艘伊朗軍用快艇。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）星期二（5日）淩晨說，霍爾木茲海峽的局勢清楚表明，政治危機無法通過軍事手段解決。

阿拉格齊在社交平台X上說，巴基斯坦的斡旋努力取得進展，「美國應該警惕被別有用心的人拖回泥潭。阿聯酋也一樣。」

目前尚不清楚4日的襲擊是否表明美伊停火協議已經失效，戰爭已重燃。伊朗官方既未證實也未否認恢復襲擊，一名高級軍官否認伊朗船隻被擊沉。

另一方面，航運公司馬士基集團（Maersk）證實，一艘馬士基商船4日在美國軍方的護送下已駛出波斯灣。然而伊朗堅稱霍爾木茲海峽仍然關閉，並表示已向美國驅逐艦鳴槍示警。華盛頓方面否認有美國軍艦遭到襲擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

