美軍稱擊沉6艘伊朗小型船隻　伊朗否認

美軍在霍爾木茲海峽展開名為「自由計劃」（Project Freedom）的引導船舶行動，美軍中央司令部（CENTOM）司令庫珀（Brad Cooper）同日表示，美軍在霍爾木茲海峽已擊沉6艘試圖阻撓商船航行的伊朗小型船隻。不過，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述伊朗軍方官員說法，駁斥美軍相關言論。



圖為2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。（Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

庫珀表示，伊朗當天向美國海軍艦艇，以及由美軍保護的商船發射多枚巡航導彈、無人機等，美軍阿帕奇（Apache）武裝直升機、SH-60型海鷹（Sea Hawk）直升機隨後向這些伊朗船隻發動攻擊，擊退了所有這些威脅。

他「強烈建議」伊朗部隊在美國發起「自由計劃」時，與美軍保持安全距離。他表示，這次行動動用15,000名美軍士兵、美國海軍驅逐艦、100多架陸基和海基飛機，以及水下裝備。

圖為2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。（Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

稱行動規模超越傳統護航任務

庫柏又稱，今次行動超越了傳統的護航任務，這是一項規模更大、多層次的防禦部署，包括船艦、直升機、飛機，甚至是電子戰，旨在抵禦伊朗的威脅。

庫柏表示，儘管伊朗威脅動用武力，導致87個國家的船隻滯留，但美國軍方鼓勵船隻駛過該通道，「過去12個小時裡，我們聯繫了數十艘船隻和航運公司，鼓勵通過霍爾木茲海峽」。他表示，已經開始看到一些進展。

他也重申，美國對伊朗的海上封鎖仍然有效，且效果超出預期。