馬斯克：社交平台X將開放新算法　包括推薦帖文和廣告代碼

世界首富馬斯克（Elon Musk）說，他旗下的社交媒體平台X將在七天後向公眾開放平台的新算法，包括用於決定向用戶推薦哪些帖子和廣告的代碼。



路透社報道，馬斯克周六在X的官方公告中寫道：「我們將每四周重複一次，並附上詳盡的開發者說明，幫助大家了解算法的更新內容。」

他並未說明X為何決定公開算法。他和公司過去曾多次因向用戶展示的內容問題，與監管機構發生衝突。

此前，一些X用戶抱怨稱，他們在平台上看到的來自所關注賬號的帖子數量減少。馬斯克去年10月在X上證實，公司在「為你推薦」（For You）算法中發現了一個「重大漏洞」，並承諾進行修復。

公司也一直致力於將更多人工智能技術融入X的推薦算法中，包括使用旗下的人工智能聊天機械人Grok，但Grok的圖像生成功能近期被指出現不當圖片，引發全球監管機構批評。

「Moonshots」播客節目近日發布馬斯克（Elon Musk）與X獎基金創始人戴曼迪斯（Peter Diamandis）、Link Ventures風險投資公司創始人布倫丁（Dave Blundin）近3小時對話影片，訪談話題涉及中美AI競賽、人形機械人、清潔能源、經濟轉型等話題。（Youtube@Peter H. Diamandis）

上周較早時，歐盟委員會決定延長去年向X發出的數據保留令。這項保留令涉及算法和非法內容的傳播。歐盟委員會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）8日告訴記者，保留令的有效期將延長至2026年底。

2025年7月，巴黎檢察官對這個社交媒體平台展開調查，指存在算法偏見和數據欺詐行為。X則稱這是一宗「出於政治動機的刑事調查」，威脅到用戶的言論自由。

上個月，歐盟對X處以1.2億歐元（約10.88億港元）罰款，監管機構稱公司違反了歐盟《數字服務法》規定的透明度義務。此次罰款與微軟X的「藍V認證」訂閱、廣告庫缺乏透明度，以及未能向研究人員提供平台公開數據有關。

本文獲《聯合早報》授權轉載

