兩港男被困日本飛驒山脈　30歲男獲救　22歲男死亡

兩名年齡分別為22歲及30歲的香港男子5月3日在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈（北アルプス，又稱飛驒山脈）的沿繩下降時受困，惟現場氣候惡劣，當局4日未能派員到場搜救。直到5日，救援直升機成功吊起一名被困人士，送院時清醒，惟另一人處於「救助困難」狀態，其後證實不治。



東海電視台及《中日新聞》報道，歧阜及長野縣警方5日早上派出直升機到現場附近搜索，最終於早上10時左右成功救出30歲事主。至於另一名被困的22歲男事主的狀況，當局發現他沒有意識，再加上身處難以救援的位置，因此有需要研究救助方法。

CBC電視台5日下午報道，被困的22歲男子證實不治。

兩名年齡分別為22歲及30歲的香港男子5月3日在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈（北アルプス）的沿繩下降時受困兩天後，長野縣的救援人員在5日早上救出其中一人。（《中日新聞》截圖）

事發於3日下午4時10分左右，據名古屋電視台報道，一名居於東京都板橋區的22歲中國籍男子向岐阜縣高山市的穗高岳山莊通報，稱「因天氣惡劣無法行動」。該名男子與一名來自香港的30歲男子在1日一同登山，當時正在攀登海拔3163公尺、被稱為「ジャンダルム（Gendarme）」的山峰。

圖為2026年5月5日，兩名港人在日本歧阜縣北阿爾卑斯山被困兩日後，其中一人在5日早上救援直升機吊走。（東海電視台截圖）

岐阜縣警方指，事發現場位於奧穗高岳山頂以西約550米的位置，山岳警備隊於4日早上前往救援，但救援行動因強風豪雨被迫中斷，直升機也因能見度不佳無法起飛。兩名遇險者中，當時其中一人尚能取得聯繫，但另一人已無法動彈。

到了5日早上，岐阜縣警山岳警備隊及民間山岳救助隊共派出4人，從山腳前往現場搜救，長野縣亦出動防災直升機加入搜救，最終救出其中一人。

日本飛驒山脈「ジャンダルム（Gendarme）」山峰。（網上圖片）

有網民5月4日下午在社交平台Threads發文緊急求救，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困，現場氣溫極度寒冷。（Threads圖片）

網民又稱他們帶備的食物已耗盡，現場氣溫極度寒冷，其中一人已失去意識。（Threads圖片）

朋友曾網上求助 指兩人食物耗盡

而在日媒報道事件前，有網民昨日在社交平台threads發文求救，稱為該兩名香港男子的朋友，指二人在日本北阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）的沿繩下降時受困，現場氣溫極度寒冷，食物已耗盡，惟高山的天氣不佳，當地未能出動救援隊伍，期望附近人士可提供協助。

香港入境事務處5日凌晨表示，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特派員公署及中國駐名古屋總領事館了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。