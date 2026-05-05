英國地方選舉｜工黨選情陷劣勢　施紀賢據報或面臨黨內逼宮

英國泰晤士報報道，正在忙於外訪的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）或面臨下台危機，部份工黨議員正計劃致函首相，指責他應對工黨的最終失利負責，並要求他根據工黨預計將輸給改革黨和綠黨的局面，制定辭職時間表。另據每日郵報消息指，已有閣員取得足夠支持可以發起逼宮，亦有多名閣員計劃一旦工黨在本周地方選舉大敗，就會要求施紀賢辭職。此前，工黨預計將在周四的地方選舉中慘敗。



本周四，施紀賢將帶領工黨迎戰的地方選舉，卻被外界預視為一面倒的敗仗。全英5000個地方議席，執政工黨原本手握近半，惟根據最新民調預測，工黨有機會慘敗多達2000席，連倫敦、威爾士、北部等傳統票倉亦不能倖免，而在蘇格蘭更可能被改革黨反超前。

其中在倫敦，工黨面臨失去多個地方議會席次的局面，部份席次將落入綠黨、改革黨、保守黨和自由民主黨手中。更有專家認為，工黨在倫敦的得票率很可能創下歷史新低。

早前，施紀賢被揭發用人不當，任命與美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切的黨友文德森（Peter Mandelson）為英國駐美大使，繼而引發廣泛的批評。如今，這位英國首相亦無力扭轉工黨低迷民望，故黨內開始醞釀逼宮。

2025年2月26日，美國華盛頓特區，英首相施紀賢（Keir Starmer）在英國駐美國大使官邸舉行的歡迎招待會上，與英駐美國大使文德森（Peter Mandelson，左）交談。（Getty）

據報，衞生大臣施卓添（Wes Streeting）已取得81名黨內議員支持，已達「發起逼宮」的門檻。不過，施卓添指責報道是無中生有，呼籲黨友團結應對選舉。

在位不足兩年的施紀賢，日前表明會堅持完成5年任期，其親信也表示他不會接受任何下台的方案或時間表。此外，黨內有議員認為，目前未有人選有足夠支持可以取代施紀賢，憂慮內鬥只會進一步拖累本已不樂觀的選情。