德國前總理：中國是「工程師國家」　我們卻成「律師國家」

德國前總理朔爾茨（Olaf Scholz）近日在一場美國哈佛甘迺迪學院的演講中，在對話環節中被主持人問及德國的經濟問題，他形容，中國就像19世紀的德國，是個「工程師國家」，但如今德國自己變成了一個「律師國家」，須要找到方法，在不脫離法治框架下把事情快速辦成，否則解釋不了為何花了廿年也建不出一條鐵路。

主持人Daniel Ziblatt教授問道，德國民眾過去十年對經濟增長的緩慢感到氣餒，有人認為是因為缺乏創意，有人認為是因太多規限，或又者是因為2009年納入德國憲法的「債務煞車」（debt brake）限制了對於公共領域及基建的舉債，但（在2025年修改憲法）已獲放寬。這會否就是出路？

朔爾茨直接否認，強調德國應對財政負責。「不過，我認為憑藉德國已經做出的決策，我們有能力採取必要的措施，這一方面是指在不損害基礎建設、教育、科學等必要投資的前提下，進行國防支出。」

「這不僅是歐洲面臨的重要課題，對美國而言亦然。律師們自60年代以來在我們所有國家都大獲成功。正如作者Dan Wang在著作《Breakneck》中所說，中國就像19世紀時的美國和德國，是一個「工程師國家」，而我們現在成了「律師國家」。

本身也是律師出身的朔爾茨續指，認為德國必須找到辦法，在不脫離法治框架的前提下，更快地把事辧成。「但有一點很清楚的是，我們無法向民眾解釋，為什麼別人的國家能在20年內建成國家鐵路系統，但我們連一條通勤路線也建不起來。這顯然要作出改變。」