Met Gala｜貝佐斯贊助惹爭議　傳梅莉史翠普Zendaya因此缺席

一年一度的紐約「大都會藝術博物館」（Metropolitan Museum of Art）慈善晚宴Met Gala於5月4日舉行，但由於亞馬遜遭指控長期侵犯勞工權益，今年的贊助人亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，又譯貝索斯）引發強烈抵制聲浪，其中，飾演《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）女主角之一的「梅姨」梅麗史翠普（Meryl Streep）的缺席格外引人關注。



「梅姨」在電影《穿Prada的惡魔》中飾演的角色，是以1995年起主持Met Gala的前《時尚》（Vogue）雜誌總編輯溫圖爾（Anna Wintour）為原型的角色。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）強調以市政優先，婉拒出席Met Gala。

梅麗史翠普同樣婉拒。她的發言人稱：「多年來，梅麗史翠普一直受邀參加Met Gala，但她從未出席。雖然她欣賞《時尚》、溫圖爾與她令人難以置信的想像力與精力，但這從來不是她喜歡的場合。」

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另一個備受矚目的缺席者是已連續七年參加Met Gala的Zendaya，尚未出席的Lady Gaga也傳出可能是抵制今年Met Gala的消息。