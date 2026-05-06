伊媒：伊朗推出管理霍爾木茲海峽新規　船隻須獲發通行證才能通航

伊朗國營傳媒伊朗英語新聞電視台（Press TV）5月5日報道指，伊朗已正式發布一項管理霍爾木茲海峽通航的新機制，船隻需要根據該框架調整其營運，並須要在獲發同行許可證後之後，才能通過海峽。



報道指，根據這項新實施的制度，所有意圖通過霍爾木茲海峽的船隻都將收到來自官方郵箱info@PGSA.ir的電子郵件，其中概述通行新規則和規定。據描述，這項作為主權治理體系的舉措，現已在霍爾木茲海峽運作，強調海峽自戰爭初期起就一直在伊朗的掌控之下。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港附近霍爾木茲海峽上的一艘船隻。（Reuters）

與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的半官方法斯通訊社（Fars News Agency）報道指，IRGC警告船隻，要求通過海峽的船隻不得偏離伊朗批准的指定航道，強調偏離航道的行為是不安全，IRGC海軍將對此採取嚴厲行動。

2026年4月9日，伊朗學生通訊社（Iranian Students' News Agency，ISNA）發布一張由伊朗革命衛隊海軍發布的航海圖，標示了穿越霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的指定安全航道。（網絡圖片）

另一方面，半島電視台引述美國中央司令部發言人指，美軍5月4日起在霍爾木茲海峽展開的名為「自由計劃」（Project Freedom）行動，旨在為該水域建立「安全走廊」和「安全保障」，強調船東和保險公司對此行動積極，並且美軍行動「才剛開始。」