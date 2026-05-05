伊朗戰爭｜韓貨船霍爾木茲海峽起火 首爾：將調查是否遇襲
撰文：蕭通 張子傑
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美軍5月4日起在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）展開名為「自由計劃」（Project Freedom）的引導船舶行動後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 同日表示，除一艘韓國船隻以外，其他通過海峽的船隻未出現損失，並呼籲韓國加入霍爾木茲海峽的行動。韓國政府5日稱會將涉事船隻拖至附近港口調查，有首爾官員透露，或考慮接受特朗普加入行動的呼籲。
韓聯社報道，一艘韓國海運公司HMM營運、屬巴拿馬籍的貨船，停靠阿聯酋附近的霍爾木茲海峽期間發生爆炸並起火。該公司指，貨船機艙左舷位置起火，船員隨後釋放二氧化碳滅火，在大約4小時後受控。
韓國外交部表示，船上24名船員，當中包括6名韓國籍船員都沒傷亡。HMM計劃調派拖船，將受損船舶轉移至附近的杜拜港。對於情報顯示該船或遭攻擊，韓國青瓦台總統府與外交部則稱，預計在完成拖曳並檢查受損情況後找出原因。
特朗普4日在社交媒體發文中表示，對於與「自由計劃」相關的船隻，伊朗向一些與戰爭無關的國家採取行動，其中包括一艘韓國貨船。他認為，也許現在是韓國加入「自由計劃」的時候。
青瓦台對特朗普的邀請持謹慎觀望態度，有韓國政府高官曾稱，掌握事故原因是當務之急；有韓官員5日向路透社透露，首爾正考慮參與其中。而總統李在明較早前出席由英法主導的霍爾木茲海峽問題國際會議，並承諾為相關問題作出「實質」貢獻。
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