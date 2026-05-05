霍爾木茲海峽硝煙再起　白宮放風再炸　伊朗要小心「過猶不及」

5月4日，特朗普（Donald Trump）日前宣布由美軍引導波斯灣被困商船駛出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的「自由計劃」（Project Freedom）行動正式實施。一日之內，暫停接近一個月的戰爭似乎又再點燃：

美軍至少兩艘驅逐艦再次駛進霍爾木茲海峽，支援「自由計劃」任務，遭遇伊朗導彈、小艇及無人機攻擊，伊朗媒體稱導彈擊中美艦，但美國中央司令部已公開否認，並稱擊沉了多艘伊朗攻擊小艇；

伊朗為了顯示其對霍爾木茲海峽的控制權不容挑戰，也重新發動了對阿聯酋的攻擊，一艘阿聯酋油輪受到伊朗無人機攻擊，阿聯酋唯一可繞過霍爾木茲海峽出口石油的富查伊拉港（Fujairah）亦受無人機襲擊起火；

另一邊廂，一架韓國貨輪在霍爾木茲海峽附近受襲起火，特朗普更因此再次公開呼籲韓國派船參與美國的霍爾木茲通航行動；

而阿曼位於霍爾木茲海峽南岸陸上的一處建築物也受到襲擊。

霍爾木茲海之硝煙再起，外界擔心戰火重燃 ，布蘭特原油價格應勢稍升，一度升至114美元一桶的水平。

阿聯酋在5月4日面對了4架無人機、3枚巡航導彈和12枚彈道導彈的攻擊，是為4月8日美伊停火以來首次。（X@modgovae）

特朗普基本立場還是停火

根據美國新聞網站Axios引述美國高級官員的消息，特朗普「想要行動」。「要不我們很快就能看到一個可以達成的協議的真實輪廓，要不（特朗普）就會把他們狠狠再炸一遍。」

如今美國汽油價格急漲，超過六成半美國人不滿特朗普對伊朗局勢的處理手法，而本來已被押後一個半月的特朗普訪華行程距今不足十天，連國會共和黨人也開始對特朗普漠視國會開戰權的做法開口批評，特朗普真的會在此時此刻重燃戰火嗎？

在「自由計劃」實行一天之後，共和黨鷹派參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）已公開要求特朗普再次向伊朗開火。如今正謀求聯合反對派各黨在本年大選挑戰內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的以色列前總理貝內特（Naftali Bennett）也表示伊朗重新開火是伊朗「重新開戰」的宣言。

不過，特朗普本人則擺出一副「不把攻擊放在眼內」的態度，聲言伊朗的攻擊只是一場「迷你戰爭」（mini war），而其引導商船穿越霍爾木茲海峽的行動「運行得非常好」。很明顯，經過40天成本極高的轟炸之後，特朗普的基本立場還是要盡力避免戰火重燃。

圖為2026年5月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的小型企業峰會上發表講話。（Reuters）

「自由計劃」可算是一種擦邊球的「克制」做法，在特朗普的外交政策中頗為罕見。

「自由計劃」是心理戰和宣傳戰？

美軍表明不會派軍艦護航商船穿越霍爾木茲海峽。美國中央司令部聲稱用來支援行動的「導彈驅逐艦、超過100架陸基與海基飛機、多領域無人平台，以及15,000名官兵」只會向阻礙商船通航的伊朗目標發動攻擊。

「自由計劃」的具體執行辦法其實也儘量避免美軍直接參與。美國海軍中央司令部的相關告示表明，有意藉此駛出霍爾木茲海峽的船隻，不應駛進海峽正常通航期間的航行分道，而應經由航行分道以南的阿曼領海，並透過特定通訊頻道和阿曼政府進行協調。

雖然美方表示過去數週曾以難被察覺的系統清掃該區水雷，但除此之外，如果沒有伊朗主動插手阻止商船通航，美軍確實不會被直接牽涉在內。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港附近霍爾木茲海峽上的一艘船隻。（Reuters）

在「自由計劃」落實首天，只有兩艘掛美國旗的商船通過了海峽離開波斯灣。其中一艘是屬於全球航運巨企馬士基（Maersk）的「Alliance Fairfax」號。

為何沒有更多商船參與「自由計劃」？

船公司都知道，即使跟從「自由計劃」的航道穿越霍爾木茲海峽可以避過伊朗可能曾佈下的水雷，沒有實質安全風險，但伊朗隨時都能以無人機、快速攻擊小艇等防不勝防的方式去襲擊商船，即使有寥寥幾艘美軍軍艦護航也沒有「萬無一失」的保證，更何況此刻的美軍並不提供護航？

伊朗對於霍爾木茲海峽的控制，就是這麼的一個心理問題。特朗普自己也又多次公開點明了這一點。因此，其實他本人大概也不太相信「自由計劃」能夠讓被困波斯灣的商船重新順利通航。

美國海軍中央司令部的告示：「選擇航經霍爾木茲海峽的船隻，應考慮取道分道通航制以南的阿曼領海。鑑於預期海上交通繁忙，建議透過甚高頻（VHF）第16頻道與阿曼當局協調，以維持航行安全。」（NAVCENT）

「自由計劃」，從工具理性的角度來看，是特朗普的一種心理戰和宣傳戰，目的是要向美國國內外的「觀眾」展示伊朗是如何的不講道理。這對於鋪墊美軍重新發動攻擊的理據，以至游說其他國家施壓伊朗，並在國際社會上進一步孤立伊朗等不同目標都無往而不利。

誰不講道理？

首先，在美軍如今不主動攻擊伊朗的前提之下，伊朗攻擊波斯灣商船或阿聯酋等海灣國家的理由已不是像熱戰期間的「國家存亡」又或者是「反抗美以」，而只能是赤裸裸試圖製造「伊朗控制霍爾木茲海峽」的既定事實的行動。

全世界任何其他國家都不會樂見伊朗取得一個天然海峽的控制權，不只阻礙商船自由航行，甚至企圖無中生有為自己創造每年可超過百億美元的通行費收入。

其次，即使世界各國能理解伊朗想以霍爾木茲海峽控制權作為對美談判籌碼，或者是間接獲得戰爭賠償的工具，但霍爾木茲海峽跟土耳其博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）不同，並非兩邊海岸都同屬一個國家，海峽水域大部分都是伊朗或阿曼的領海，連伊朗自身早前提出的通行費方案也特別點明要同阿曼共管海峽、分享收益。如今特朗普的「自由計劃」只叫商船經阿曼海峽通行，只要阿曼接受，伊朗憑什麼干涉？

伊朗上月發布的霍爾木茲海峽地圖，警告商船不要通過紅色方格內的水域，而要取道以北的伊朗領海。（資料圖片）

第二個「過猶不及」的教訓？

對於2月底以來的這場伊朗戰爭，伊朗神權政府本來在戰略上和道德上都佔了上風，連親以色列、親美的德國總理默茨（Friedrich Merz）早前也非常不謹慎的說了一句美國「一整個國家」都被伊朗「羞辱」。如今伊朗為了爭奪霍爾木茲海峽控制權而重新向商船和鄰國發動攻擊，卻正在蠶食其原有的戰略和道德地位。

伊朗政府自身也理解到這一點。在伊朗如今再次攻擊阿聯酋之前的一天，伊朗國營電視台就突然指責阿聯酋在此前的熱戰當中有份參與美國、以色列對伊朗的空襲，似乎是要為其對阿聯酋再起戰火尋找一個更為合理的理由。

如今伊朗不惜冒上重啟戰爭的風險也要爭奪海峽控制權，更讓人愈加留意到伊朗在對美談判中的強硬立場才是此刻美伊無法長久停戰的主因。

2026年5月2日，伊朗德黑蘭，當地民眾駕車經開一塊反美廣告牌，牌中描繪了美國總統特朗普（Donald Trump）以及一條形似霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶。（Reuters）

對於伊朗，特朗普已經放棄了限制其導彈計劃和對區內武裝支援等嚴厲要求，只要求伊朗能夠以行動保證它將永遠放棄核武，當中包括放棄國內自主提煉濃縮鈾的權利。根據美國媒體廣泛報道，萬斯（JD Vance）上月到巴基斯坦與伊朗代表會面時，美方提出的要求也不是要伊朗永久放棄提煉濃縮鈾，而只為此設下一個20年的限期。

而對於戰爭爆發前根本不是一個爭議點的霍爾木茲海峽自由航海，特朗普也只要求伊朗給點面子，將時鐘倒回三個月前。

如果伊朗能在海峽和核問題上給予特朗普一個下台階，特朗普為了宣示自己的勝利有多巨大，也很難不會在解除制裁的問題上給予伊朗最大的方便。

然而，根據最新由伊朗交送美國的所謂「14點方案」，伊朗依然要求控制霍爾木茲海峽，不願在鈾濃縮方面作出具體讓步，甚至還繼續要求美國從伊朗周邊撤軍。

如今由強硬派主導的伊朗態度非常明確。日前，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）就在社交媒體上表明：「特朗普只能在一個不可能的軍事行動和跟伊朗伊斯蘭共和國的爛協議（bad deal）之間作出選擇。」

日前，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）就在社交媒體上表明：「特朗普只能在一個不可能的軍事行動和跟伊朗伊斯蘭共和國的爛協議（bad deal）之間作出選擇。」（X@IRGCIntelli）

簡單而言，伊朗政府目前的主要立場就是要「贏到盡」，連一個較為體面的下台階也不願給特朗普。

「過猶不及」可能是特朗普從這場戰爭中汲引到的最大教訓，因此他宣布停火之後就已經將戰爭的本質由熱戰轉成經濟戰，可算是一種「以退為進」。

然而，在戰略上打贏了戰爭首局的伊朗，卻似乎沒有學懂「過猶不及」的道理。

在打了近40天的熱戰當中，伊朗確實「羞辱」了美國，但美國從韓戰、越戰到9-11之後的中東戰爭，大半個世紀以來屢戰屢敗，卻依然是世界第一強國。而伊朗即使在戰略上贏了美國一仗，卻依然是個經濟民生管治處於崩潰邊緣的國家。

「見好就收」是伊朗的上策。否則，下一個要從失敗中學懂「過猶不及」的將是伊朗的強硬派。而很不幸地，伊朗並不是像美國一般有雄厚本錢承受失敗代價的國家。