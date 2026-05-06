美國巴林推動通過草案　或授權對伊朗動用武力

三名西方外交官說，聯合國安理會成員將於星期二開始就一項由美國和巴林支持的決議草案進行磋商。



路透社報導，這份草案提議對伊朗實施制裁，並可能授權動用武力，前提是德黑蘭不停止對霍爾木茲海峽商業航運的襲擊和威脅。

此前，巴林提出的一項決議草案得到了美國的支持，似乎為其對伊朗的軍事行動合法化鋪平道路，但由於俄羅斯和中國的否決而未能通過。

新的草案採取了更為謹慎的態度，避免使用明確授權武力的措辭，但仍依據《聯合國憲章》第七章行事。第七章允許安理會採取從制裁到軍事行動等一系列措施。

圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

決議譴責伊朗涉嫌違反停火協議，並譴責其「持續採取行動和威脅，關閉、阻礙、限制或以其他方式干擾通過霍爾木茲海峽合法行使航行權利和自由」，包括佈設水雷。

決議稱這些行動威脅國際和平與安全，並要求伊朗立即停止襲擊，披露所有水雷的位置，且不得妨礙排雷行動。

決議還呼籲德黑蘭與聯合國合作，建立一條經由霍爾木茲海峽的人道主義走廊，並指出援助物資、化肥和其他必需品的運輸受到阻礙。

聯合國秘書長將在30天內報告各項措施的執行情況。如果伊朗未能執行決議，安理會將再次召開會議，審議包括可能實施制裁在內的其他措施。

外交官說，華盛頓希望儘快結束談判，在5月8日前分發最終草案，並在下周初進行表決。不過，俄羅斯和中國仍在考慮各自的草案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

