伊朗總統：仍願意與美國理性談判　但不接受威脅施壓

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）於5月5日表示，德黑蘭仍然願意與美國進行談判，但不會屈服於壓力。他強調，理性對話仍有可能，但以威脅與施壓方式推進談判，將不會取得結果。



2026年4月22日，美國對伊朗停火期間，在伊朗首都德黑蘭，建築物上畫有已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的畫像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

佩澤希齊揚與伊拉克候任總理紮伊迪（Ali al-Zaidi）通電話時表示，美國一方面對伊朗極限施壓，一方面又要求伊朗在談判中接受單方面的條件，這一邏輯難以成立，相關要求也「不現實」。

他補充稱，伊朗願在國際法框架內進行對話，但絕不會屈服於武力，「如果他們用理情與我們對話，對話是可能的，但威脅和欺淩的語言毫無益處」。他又稱，伊朗不尋求衝突，並始終願意透過外交途徑解決與區域國家的爭端。

2026年4月24日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）抵達巴基斯坦伊斯蘭堡，與巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）和陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir）一同前往討論重啟與美國和平談判的提議。（Reuters）

對於西方對伊朗核計劃的擔憂，佩澤希齊揚回應稱，德黑蘭願意在國際框架內提供保證。他表示，伊朗在所有談判中都做好了充分準備，提供一切國際準則所要求的條件，以確保核活動符合和平。

他強調，即使面對壓力，伊朗仍將繼續在國際法規框架內推動科學和核發展。