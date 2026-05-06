魯比奧指美軍在海峽開展防禦性質行動　誓施壓伊朗重回談判桌

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月5日接替正在休產假的白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）來到新聞簡報室面見傳媒，他匯報美軍5月4日在霍爾木茲海峽實施協助商船脫困的「自由計劃」（Project Freedom），以及因此引起的衝突事件所帶來的結果，強調衝突已致10名海員身亡，而美軍會繼續這項行動，目的是讓海峽回到戰前的自由航行狀態，還會推進施壓伊朗，讓對方回到與美國的談判桌前。



魯比奧在簡報室將今次行動定性為防御性行動，他稱此舉是應對伊朗先在航道中佈設水雷而做出的防禦措施，強調伊朗才是先做出戰爭行為的一方，指美軍除非是先遭到襲擊，否則不會主動發起攻擊。

2026年5月5日，美國華盛頓特區，圖為魯比奧來到白宮新聞簡報室面見傳媒。（Reuters）

他還形容受困在海峽內的海員是伊朗的「人質」，而美軍正部署軍事力量，以擴大美國對霍爾木茲海峽航運所提供防禦的保護傘，拯救那些來自80個不同國家的2.3萬名受困海員，並讓海峽中航道回到「水中無水雷，岸上無人收通行費」的正常通航狀態。

魯比奧進一步簡報有超過1.5萬名軍事人員參與行動，並且美軍在霍爾木茲海峽摧毀7艘伊朗快艇，還強調會持續封鎖碼頭推進對伊朗的「極限施壓」，要求伊朗回到談判桌前，並舉例伊朗因此「每天最多損失5000萬美元的收入，九成貿易已遭封鎖」，而這令伊朗的石油基礎設施「永久性損壞」，德黑蘭的通脹率飆升到70%。