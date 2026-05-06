卡尼：堅信國際秩序將獲得重建　惟將以歐洲為中心重建｜有片

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在一次重要的歐洲領導人峰會上表示，世界無需屈從於一個「更加註重交易和封閉的世界」。卡尼這番言論正值人們對美國對北約和基於規則的世界秩序的承諾表示擔憂之際。卡尼表示：「我個人強烈認為，國際秩序終將獲得重建，但重建將以歐洲為中心。」



卡尼堅信國際秩序將獲得重建：

據澳洲廣播公司（ABC）報道，就在數日前，美國總統特朗普宣布從德國撤走5000名美軍，並對歐盟汽車加徵25%的關稅。這次歐洲政治共同體會議正是在此之後召開。

加拿大總理卡尼在與其他世界領導人共同出席一場探討歐洲未來的重要峰會時表示，國際秩序可以「在歐洲重建」。

卡尼是第一位獲邀參加歐洲政治共同體（European Political Community，EPC）會議的非歐洲領導人。這場會議在亞美尼亞首都埃里溫（Yerevan）舉行，正值霍爾木茲海峽局勢持續緊張之際，美國總統特朗普對北約的承諾也備受質疑。

其他與會者包括英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

2026年5月4日，亞美尼亞埃里溫，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）和加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席歐洲政治共同體峰會期間，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，中）舉行烏克蘭問題多邊會談。（Reuters）

卡尼重申了他今年較早時候在達沃斯論壇上的發言，表示志同道合的國家必須挺身而出，捍衛「基於規則的秩序」。

卡尼表示：「世界正經歷多方面的變革，包括科技、能源、商業和地緣政治。我們必須積極應對世界的現狀，而不是按照我們希望的樣子去看待它。」

他稱加拿大為「非歐洲國家中最具歐洲特色的」，並表示加拿大將努力深化與歐洲在烏克蘭戰爭等議題上的關係。

卡尼強調：「我們來到這裏，是因為我們在高加索地區、波羅的海國家、烏克蘭以及整個歐洲開展合作具有道義和安全方面的必要性，也因為我們的伙伴關係擁有巨大的潛力，可以為我們的公民建立一個更美好、更繁榮、更可持續、更公正的世界。」

2026年5月4日，加拿大總理卡尼（Mark Carney，中）表示，世界無需屈從於一個「更加註重交易和封閉的世界」。卡尼強調：「我個人強烈認為，國際秩序終將獲得重建，但重建將以歐洲為中心。」（X@sarobertsonca）

卡尼重申：「我個人堅信，國際秩序將會獲得重建，但它將在歐洲重建。」