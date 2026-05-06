日長野縣發生3屍命案　長子報警稱遭家暴　警到場揭母弟妹死家中

日本長野縣阿智村5月5日凌晨發生一宗倫常3屍命案，一名10多歲少年向警方報稱遭到母親施暴，警方到達現場時，發現其母親、妹妹和弟弟均陳屍屋內，而父親當時外出並不在家。



綜合日媒報道，少年一家有一位40多歲的父親、一位50多歲母親和3名兄弟姐妹。周二凌晨3時多，這名家中的長子走到離家500米的派出所求助，他向警方表示，母親有暴力傾向並對他施暴，而他頭部有疑似被鈍器擊打的傷痕，他被緊急送院後並無大礙。

警方獲報後隨即趕到現場，先在屋外呼喚惟沒人回應，現場亦異常安靜，直至上午8時多進屋查看，驚見50歲的婦人、13歲的長女和10歲的幼子陳屍家中。

當地警方初步調查發現，事發當時父親正有事外出，根據現場情況認為外人涉案的可能性不大。(新聞截圖)

警方初步調查發現，事發當時父親正有事外出，根據現場情況認為外人涉案的可能性不大，初步懷疑是該名母親殺害2名子女後再輕生，但事件仍有許多疑點，須進一步釐清案情。

對於這次倫常慘案，該戶的鄰居對他們的遭遇感到震驚，有人表示經常看見兩夫妻帶同子女到公園玩耍，且一家與其他人相處看起來亦頗融洽。還有鄰居稱，鄰里對他們也沒什麼閒話，亦無聽聞他們有遇到什麼麻煩事。