日本高層訪華無人接見　中國軍方海上再搞「大動作」

5月2日至3日，日本自民黨選舉對策委員長西村康稔帶隊訪問北京。日方有特意強調，這是高市早苗政府上台後第一個訪華的「四大要職」級人物。然而， 西村在北京除了參觀幾家搞自動駕駛和機器人開發的企業，跟在華日企的高層開了個座談會外，完全沒有正式的外交會談，不僅不存在高規格接見，中方根本沒有任何一個高層級出來跟他碰面。外交場上，不見面本身就是表態，不見，比見了之後談崩更有分量。



事實上，去年11月高市早苗發表涉台不當言論後，中日高層級外交往來基本停滯。去年年尾以來，日中經濟協會、經團聯、日本商工會議所三大經濟團體聯名提出訪華計畫，要求與中方高層會面，都中方的答覆是，不明確。這不是態度曖昧，這是態度明確。

中方邏輯很簡單：日方在政治上堅持自己的立場，卻要求經濟上正常往來，這是不可能的。日本三大經濟團體的訪華計畫從1975年開始，除了疫情期間基本沒斷過。2026年1月這次推遲，是2012年以來頭一回，直白地說是中日關係自日本「購島」鬧劇之後又一次嚴重倒退。

2026年2月9日高市早苗在東京出席記者會時，可見其右手包紮起來（Pool via REUTERS）

中方對日外交的基本邏輯已經形成，高市在涉台問題上的立場不撤回、不出實質性修正之前，任何操作都沒有意義。中日兩國在國際政治中所處的不對稱位置決定了：日本需要中國市場，中國並不急需日本的政治背書。高市早苗的「不請自來，本質上是這種結構不平等的直接體現。外交上的不對稱性，不是靠幾個代表團往返就能彌合的。」

再從另一個維度看，中國海事部門日前發佈的禁航通告。因軍事演習、實彈射擊等活動，中國海事部門發佈了一則於2026年4月27日10時至2026年5月10日16時在渤海、黃海等相關海域禁航的通告。

外媒紛傳一個關於中國近期對日可能有「大動作」的猜測。對於這一猜測，國防部發言人既沒有「承認」也沒有「否認」。國防部強調，這是中方用來保障軍事訓練的必要措施，合理合法、公開透明，外界不必大驚小怪、過度解讀，可很顯然，選擇的時機比較敏感，也就難怪外界做出或有「大動作」的解讀了。其實，中國對日是否會有「大動作」完全取決於日本。

菲律賓與美國軍隊5月2日在靠近台灣的巴坦群島（Batanes Islands，又譯巴丹群島）舉行「肩並肩」年度聯合軍演（Reuters）

美菲這一次例行的「肩並肩」聯合軍演，糾集了7個國家15000多名士兵參加，時間節點是4月20日至5月8日。最令人關注的並非是聯合軍演的規模本身，而是日本海軍首次直接參與到了軍演。更重要的是，在參演之前，日本海上自衛隊「雷」號驅逐艦穿越台灣海峽進行挑釁。還有就是日本首相高市日前宣稱要為長期戰爭做充分的準備。

中國軍方這一次演習和實彈演練，一方面針對的是美菲的這一次聯合軍演，另一方面也是再一次對日本發出嚴重警告。在美菲聯演期間，中國海軍派出了兩支航母打擊群以演習的方式進行嚴密監視和「圍觀」，並且還首次進行了「一發入魂」的鷹擊-19導彈實彈擊毀艦船的實彈打靶。

中日關係：A man holds Chinese and Japanese national flags during a parade celebrating the 70th anniversary of the founding of People's Republic of China at Yokohama China Town on October 01, 2019 in Yokohama, Japan. (GETTY)

「肩並肩」聯合軍演原本是要在5月8日結束，解放軍的實彈演練以及相關海域的禁航則是到5月10日，很顯然，這是有防止或阻止演習完畢後的日艦回程中再一次通過台海。同時也將迫使返程的日本艦船不得不繞道。或許是在壓力之下，美菲「肩並肩」聯合軍演不得不於4月29日提前結束。

這樣的舉動，相信未來都會常態化。至於中國會不會有進一步動作，其實都要看接下來高市政府還會不斷地對中國進行一輪又一輪的軍事挑釁。中國一直是在「以其人之道還其人之身」，長期如此下去，中日頻繁擦槍走火的可能性可就更大了。高市狂妄地叫囂要做好長期作戰的準備，那麼中國軍方的一大任務自然也就是增強針對日本的戰爭部署，同時還要強化對日本的軍事施壓。日本要挑釁，那就給予最強烈的反擊，這將進入常態化。

相信，面對每一次日本的挑釁，都將會被中國軍方視為是一次極佳的機會，一定要在氣勢上完全壓倒對方。中國軍方可能的「大動作」，將是不斷地圍繞日本周邊進行軍事演練，不斷地以「自由航行」的方式通過「日本水道」。正所謂進攻是最好的防禦，解放軍頻繁地出現在日本周邊的時候，就足以給日本以強烈的軍事壓力。這不是威脅，而是直接告訴日本人，想侵犯中國主權內政，想要復活軍國主義，就不會有「安生」。