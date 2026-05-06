兩港男日本飛驒山遇險釀一死　 攀山專家：5月天氣不穩救援難度增

兩名香港男子日前於日本飛驒山沿繩下降期間被困，一人清醒獲救，另一人其後證實不治。攀山專家鍾建民今日（6日）在電台節目評論事件時，強調登山不應單憑山岳的等級來評估風險，亦需視乎天氣變化及個人裝備是否適切。



他指，活動有「季節性」，5月份春夏交替，天氣不穩定，既未完全回暖，高海拔地區依然嚴寒，攀山者要帶兩季裝備，而一般該月登山人數較少，若遇上突發狀況，救援難度亦增加。他指，攀山者「唔可以話做到百分之百先可以登山」，明白登山者「係希望做好啲」，但難以確保一定安全。



日本飛驒山脈「ジャンダルム（Gendarme）」山峰。（網上圖片）

兩名年齡分別為22歲及30歲的香港男子5月3日在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈（北アルプス，又稱飛驒山脈）奧穗高岳（Okuhotakadake）山頂附近沿繩下降時，在「ジャンダルム（Gendarme）」遇困。當地部門因天氣惡劣，5月5日早上才可派出搜救隊前往救援。救援直升機最終成功救援30歲事主，送院時清醒，惟22歲事主當時處於「救助困難」狀態，其後證實不治。

5月天氣不穩未回暖 一般登山較少

鍾建民在港台節目《千禧年代》指，日本北阿爾卑斯山脈「有啲地方較險峻」，難度約為「中級」，但他強調存在環境與天氣等變數，「唔係淨係話座山嘅級數」。他又指，攀山活動有「季節性」，5月份屬於春夏交替之時，天氣並不穩定，既未完全回暖，高海拔地區依然嚴寒，加上該時節登山人士相對較少，若遇上突發狀況，救援難度將大大提升。相較之下，夏季，如7至9月會是熱門登山季節，亦有人會選擇在12至2月作冬期攀登。

攀山專家鍾建民。（資料圖片/顏銘輝攝）

5月攀山須帶更多裝備

對於在5月份登山，鍾建民說「唔係話一定唔可以」，而且每年山上天氣不同，「好難講咩時間最合適」。他在節目中同意5月份不是一個天氣穩定的時間，指因「未熱晒」，又會有寒冷時候，因此不能只用熱天時的裝備。

就兩名港人據報是在沿繩下降時被困，鍾建民強調暫不能確定事件與繩索相關，他續指登山繩索有不同選擇，亦分為可否防水。他解釋指，若繩索不防水，在雪地或濕地一旦沾水便會結冰，不僅會令打結變得困難，更可能導致抓繩器失效等。

兩名年齡分別為22名30歲的香港男子5月3日在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈（北アルプス）的沿繩下降時受困兩天後，長野縣的救援人員在5日救出其中一人。（《中日新聞》截圖）

被問到兩名事主的處理手法，鍾建民指「唔可以話做到百分之百先可以登山」，每次攀登後都會檢討，希望下次攀登時可改善。他續說，作為攀登者，明白登山「係希望做好啲」，但要確保「係咪一定安全呢」，是困難的。