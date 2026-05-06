美國向聯合國提決議案　要求伊朗停止威脅霍爾木茲海峽航行自由

美國5月5日向聯合國安理會提交一項決議草案，旨在維護霍爾木茲海峽的航行自由，並要求伊朗停止在該戰略水道的攻擊、佈雷及收費行為。



美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在聲明表示，此舉是因「伊朗持續以關閉霍爾木茲海峽、威脅襲擊船隻、佈設危及航運的水雷，以及試圖對這條全球最重要水道收費的行動，將世界經濟挾為人質」。

他指決議草案「要求伊朗停止攻擊、佈雷和收費」，並「要求伊朗披露其佈設水雷的數量與位置，配合清除工作，同時支持建立人道主義走廊」。

伊朗上月發布的霍爾木茲海峽地圖，警告商船不要通過紅色方格內的水域，而要取道以北的伊朗領海。（資料圖片）

魯比奧稱，該決議是對聯合國功能的真正考驗，並批評伊朗「非法、犯罪地佔據國際水道，炸毀商船及在水中佈雷」。美國期待安理會成員在未來幾天對該決議進行表決，並獲得廣泛支持。

地區緊張局勢自2月28日美國與以色列對伊朗發動襲擊後升級，引發德黑蘭報復及霍爾木茲海峽航運中斷。雖經巴基斯坦斡旋於4月8日生效停火，但伊斯蘭堡的談判未能達成持久協議。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）未為停火設定限期，但同時自4月13日起，美國在該戰略水道對伊朗海上交通實施海軍封鎖。