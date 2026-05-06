CNN創辦人Ted Turner逝世終年87歲　24小時電視新聞頻道先驅

美國有線電視新聞網（CNN）5月6日表示，CNN創辦人Ted Turner逝世，終年87歲。他1980年開創24小時電視新聞頻道CNN，被視為改變電視新聞的格局，為全球首個24小時電視新聞頻道。



聲明指，Ted Turner於周三在家人的陪伴下安詳去世，終年87歲。Ted Turner家族曾於2018年公布其患有路易體痴呆症（Lewy Body Dementia），為一種腦部疾病。

Ted Turner出生於美國俄亥俄州，除了創辦CNN外，他1985年又斥資15億美元收購美高梅（MGM）電影公司的影片庫，9年後創立經典電影頻道Turner Classic Movies（TCM）。

1991年，他獲《時代》周刊選為年度人物，指他「影響事件的動態，並將150個國家的觀眾變成歷史的即時見證者」。

1996年，他把旗下電視網絡售予時代華納（Time Warner），然後他成為時代華納的副主席。除了打造媒體帝國外，他也是創立聯合國基金會的慈善家。

Ted Turner曾三度結婚，首任妻子為女演員兼影后珍芳達（Jane Fonda）。