孟加拉青年運動領袖遭槍殺身亡　多地爆發暴力抗議衝擊大選前局勢

孟加拉青年運動領袖哈迪（Sharif Osman Hadi）周四（12月18日）晚間因槍殺不治身亡，隨即引發首都達卡等多座城市出現大規模暴力抗議。哈迪是學生抗議平台「革命陣線」（Inquilab Mancha）的發言人及大選獨立候選人。此事件引發該國對大選局勢的擔憂。



2025年12月18日晚，在孟加拉首都達卡（Dhaka），人們聚集在一起抗議學生領袖哈迪（Sharif Osman Hadi）遭槍擊頭部身亡。（REUTERS/Abdul Goni）

哈迪於上周五（12日）在達卡一座清真寺參與競選活動時，遭蒙面襲擊者槍擊頭部。他最初在當地醫院接受治療，隨後轉至新加坡治療，但經六日搶救後宣告死亡。其死訊傳出後，數百名支持者在達卡聚集，部份示威者破壞孟加拉知名報紙《The Daily Star》及《Prothom Alo》辦公室，其中一棟建築遭縱火。隨後警方已部署部隊控制局勢。

孟加拉看守政府領導人、諾貝爾獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）譴責此為破壞選舉的預謀攻擊，並稱哈迪之死是國家政治和民主領域的重大損失。臨時政府宣布本周六（20日）為全國哀悼日，全國各地降半旗。

孟加拉預計於明年2月12日舉行全國大選。去年8月，前總理哈西娜（Sheikh Hasina）在持續數週的學生抗議後逃往印度，隨後由尤努斯領導的臨時政府接管政權。