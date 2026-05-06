白宮記協晚宴槍擊｜美司法部對嫌犯艾倫追加一項襲擊聯邦官員控罪

美國司法部5月5日對涉嫌上月在華盛頓希爾頓酒店舉行的白宮記者協會晚宴上試圖刺殺總統特朗普（Donald Trump）的31歲男子艾倫（Cole Tomas Allen），追加了一項使用致命武器襲擊聯邦官員的控罪。



司法部周二指，這項新指控正式指控嫌疑人艾倫在安檢區向一名美國特勤局特工開槍，這是華盛頓特區聯邦大陪審團提出的四項起訴書之一；其他三項指控是先前提出的指控，包括企圖暗殺、在暴力犯罪中使用槍支以及非法跨州運輸槍支彈藥。

據報，新提出的控罪原因是外界早前對嫌犯是否開槍射中特勤局特工存在爭議。特朗普政府官員最初表示，是艾倫開槍，而特工身穿防彈背心才避免了重傷。但最初對艾倫的指控並未涉及他開槍射殺特工，檢方在上月29日提交的尋求拘留艾倫的法庭文件中也未提及此事。

美國聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）星期天（5月3日）表示，調查人員現在可以明確指出，擊中這名特工的子彈是來自槍手艾倫（Cole Tomas Allen，31歲）的槍火。（Reuters）

負責此案調查的華盛頓聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）於上週四公佈了一段監控錄像，稱錄像顯示艾倫用霰彈槍向特工開槍，特工隨後還擊。皮羅之後在周日接受CNN採訪時表示，在現場找到的艾倫霰彈槍射出的一顆子彈發現有特工防彈背心上的纖維。