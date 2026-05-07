俄羅斯籲外國駐烏外交人員撤離基輔　威脅若勝利日遭烏襲擊必報復

俄衛網報道，俄羅斯外交部表示，如果歐盟各國認為他們能夠「壓住」烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）關於打算通過恐怖襲擊破壞莫斯科勝利日慶祝活動的公開威脅，那他們就大錯特錯了。



俄外交部已向所有駐俄外交使團和國際組織代表處發送了相應的照會。俄外交部在聲明中指出：「如果歐盟國家認為他們能夠『壓住』這些公開的威脅，即所謂的把澤連斯基的激進言論『掩蓋過去』，那他們就大錯特錯了。」

2026年5月4日，俄羅斯莫斯科，圖為俄羅斯士兵在紅場列隊舉行勝利日閱兵儀式綵排。（Getty）

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）聲明要點：

▪️ 如果歐盟認為能夠對澤連斯基公開威脅打擊莫斯科的言論保持沈默，那他們就大錯特錯了；

▪️ 俄羅斯外交部強烈呼籲外國當局確保其外交官提前從基輔撤離；

▪️ 俄羅斯國防部的警告正是對澤連斯基言論的回應；

▪️ 如果基輔在偉大勝利日慶祝期間實施犯罪計劃，俄方的打擊將包括決策中心；

▪️ 俄外交部指出，若基輔政權實施恐怖主義圖謀，俄軍對基輔的報復性打擊將不可避免；

▪️ 俄外交部已向所有外國外交使團發出呼籲，要求其認真對待俄國防部就基輔威脅所做的聲明。



俄烏雙方早前各自表示會在不同日前單方面實施停火。聯合國對此表示歡迎，並指烏克蘭的單方面停火將於5至6日期間進行，而俄羅斯的單方面停火將於8至9日期間進行。5月9日是俄羅斯的節日——勝利日，莫斯科將在當日舉行包括閱兵儀式在內的慶祝活動。