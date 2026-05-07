英國牛津大學辯論社華裔女主席涉選舉舞弊　被撤銷當選資格

英國牛津大學辯論社（Oxford Union）的候任主席因選舉舞弊而被取消當選資格。埃克塞特學院（Exeter College）的研究生Catherine Xu被指在競逐主席時，向非會員派發會員卡，誘使他們在投票日代他人投票。



《每日電訊報》（The Telegraph）看到的法庭文件顯示，Catherine Xu被判干犯「透過提供文書和/或牛津大學辯論社會員卡，指使他人冒充該協會成員在票站投票」的罪行。

因此，Catherine Xu「故意妨礙選舉辦公室和其他選舉官員履行職責」。

據牛津大學學生報《Cherwell》報道，在4月25日至26日舉行的聽證會上，Catherine Xu被發現在投票日當天向無投票權的人發放一疊學生會會員卡，並指示他們冒用其他會員的名義投票。

3月6日，部分學生冒用其他會員的身份投票，被學生會秘書委員會候選人Leo Zhou當面質問。

文件顯示，這些冒充他人身份的學生投票支持Catherine Xu和其他亞裔候選人。

另一名學生會秘書委員會候選人，Yolanda Liu，被發現從Catherine Xu獲得六張會員卡，並在投票日當天發布了至少一張。

兩人被指曾在微信上討論「尋人」的過程，Catherine Xu還叮囑Yolanda Liu要「格外小心」。

選舉結束後幾天，Catherine Xu還給Yolanda Liu發了一條語音留言，詢問她是否還有「籌碼」，法庭認為這條留言「尤其具有殺傷力」。

Catherine Xu被判七項指控中的六項罪名成立，包括利用協會會員紀錄影響選舉、唆使他人冒充會員投票以及與Yolanda Liu合謀。法庭形容她的行為「完全不符合協會主席應有的行為準則」。

她被禁止參加下一學期的選舉，不得在社團的任何現任或未來選舉中被提名，也不得擔任社團的任何職務。

Catherine Xu原定於今年秋季學期擔任辯論社的主席，她否認針對她的指控，並稱其為「政治鬧劇」。