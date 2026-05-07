英國地方選舉今舉行　各政黨領袖臨選前齊發聲拉票　施紀賢籲團結

英國5月7日舉行地方選舉，各地票站將在當地時間上午7時至晚上10時開放，會在136個地方議會產生約5,000個議席。英國各大政黨6日在臨選前最後一日照常舉行集會活動，各大黨派領袖也對外發聲拉票，把握最後機會吸引選民投票。



英國廣播公司（BBC）報道，領導英國執政工黨的首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）周三在《鏡報》上刊文呼籲選民團結，應選擇進步、追求更美好的未來，而非選擇「憤怒政治（politics of anger）」，強調選民投出審慎的一票「應當為國家落實正確的藍圖，而非追求那些無濟於事、虛有其表的簡單方案」，並批評保守黨領袖栢丹娜（Kemi Badenoch）、改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）和綠黨黨魁波蘭斯基（Zack Polanski）無法應對現狀，但「工黨政府可以」。

2026年5月5日，英國倫敦，圖為施紀賢在競選集會上現身面見黨派支持者。（Getty）

而栢丹娜則指出保守黨才是唯一一個認真做事的政黨，並陳述保守黨諸多政策與眾不同並能惠及大眾，「無論是我們讓英國復甦的計劃，還是我們的低價能源計劃——在北海鑽探石油和天然氣、降低稅收、廢除印花稅、廢除小型企業商業稅，我們有一個別人沒有的計劃。」

2026年5月6日，英國倫敦，圖為保守黨領袖栢丹娜（Kemi Badenoch）來到競選集會現場面見支持者。（Getty）

波蘭斯基就在社交平台上發文，稱自己為徵收富人稅、降低民眾支出以及反對種族滅絕這些諸多主張與提案感到自豪。

另一方面，法拉奇在競選前高喊反執政工黨的口號，強調「投票給改革黨，施紀賢下台」，並表示改革黨是為國家與地方政府施政帶來變革的選項。

蘇格蘭首席部長兼蘇格蘭民族黨黨魁John Swinney則表示，希望蘇格蘭人能夠繼續支持自己民族的政黨，「積極投票支持一個始終站在蘇格蘭這邊的蘇格蘭民族黨政府」，強調黨派是一個能夠改善國家醫療服務體系（NHS）以及紓緩民眾開支，還能透過推動獨立公投讓蘇格蘭決定自身去留未來的政黨。