英國地方選舉｜施紀賢選前最後呼籲：唯工黨將國家利益置首位

英國5月7日舉行地方選舉，外界預計工黨將在這次選舉中遭遇破紀錄的失敗。領導工黨的首相施紀賢（Keir Starmer）周四向選民作出選前最後的呼籲。他在講話中表示，改革黨的法拉奇（Nigel Farage）和綠黨的波蘭斯基（Zack Polanski）「不具備應對當前全球動盪局勢的能力」，稱唯有工黨將國家利益置於首位。



《衛報》報道，施紀賢在講話中表示，「在艱難時刻，你們需要的是始終為你們和你們的家庭挺身而出的政治人物。法拉奇和波蘭斯基一再證明，他們根本不具備應對當前全球動盪局勢的能力。今天，我向你們鄭重承諾：無論面臨多大壓力，工黨都將始終支持你們和你們的家庭，我們絕不會動搖，必定會堅守英國的國家利益」。

報道指，若工黨在地方議會選舉中失去超過1,500個席位，將面臨存亡危機。但牛津大學政治社會學教授費雪（Stephen Fisher）估算，工黨將失去逾75%的席位，即約1,900席。

2026年5月5日，英國倫敦，圖為施紀賢在競選集會上現身面見黨派支持者。（Getty）

部分希望看到領導層更迭的議員認為，包括大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）、倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）在內的地區市長和市議會領導人，可能會加入要求更換首相的行列。