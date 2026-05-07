美國公布新反恐戰略　批評移民令歐洲成恐怖主義「溫床」

美國政府5月6日公布新版反恐戰略，由反恐協調員戈克（Sebastian Gorka）主導，其中指責歐洲因大規模移民而淪為恐怖主義的「溫床」，並將美洲毒品集團及美國國內「暴力左翼極端分子」列為重點打擊目標。這份戰略報告指出：「作為西方文化和價值觀的發源地，歐洲必須立即採取行動，阻止其蓄意衰落。」



戰略文件的內容提到，外來文化發展越快，歐洲現行政策持續越久，恐怖主義就越有可能發生，認為歐洲必須立即採取行動應對。此外，文件進一步將美洲毒品集團置於反恐努力的核心。自去年9月初以來，美軍在拉丁美洲水域持續打擊涉嫌販毒的船隻，已造成至少191人死亡。

總統特朗普（Donald Trump）在文件中提到，絕對不允許販毒集團、聖戰分子或支持他們的政府危害美國公民，強調任何類型的恐怖分子都不能在美國找到庇護，也不能從海外襲擊美國。

2026年1月24日，美國南方司令部（USSOUTHCOM）在X平台發文稱，美軍周五（1月23日）在東太平洋對一艘涉嫌販毒船隻發動襲擊，造成2人死亡，1人倖存。（X@Southcom）

戰略同時將「暴力左翼極端分子，包括無政府主義者和反法西斯主義者」列為目標，聲稱美國反恐行動將「優先迅速識別並消滅那些意識形態反美、激進支持跨性別及無政府主義的暴力世俗政治團體」。

戈克表示，美方官員將於本週晚些時候與盟友會晤，討論如何加強反恐戰略，並稱美國將根據盟友「能帶來多少貢獻」來衡量其作為夥伴的認真程度。