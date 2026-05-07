美國法官據報公布愛潑斯坦遺書　內容曝光：可選時機告別是恩賜

美媒5月6日報道，一名聯邦法官當日公布一張便簽紙，據傳其中寫有已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的遺言，並公開其中部份內容。儘管這份遺書未有屬名，但寫有看似離別的句子，包括「能夠自行選擇告別的時機，實屬一種恩賜（It is a treat to be able to chose ones time to say goodbye）」。



報道指無法核實遺書真實性並且其中未標註日期，也未簽署姓名，但此文件被列入愛潑斯坦前同一監房的獄友的案件卷宗內，並且此人聲稱自己發現這封遺書。

2026年5月6日，圖為美國一名聯邦法官公布據傳是愛潑斯坦留下的遺書。（X@rawsalerts）

其中部份內容寫明：

他們調查了我一個月——什麼都沒找到！！！

能夠自行選擇告別的時機，實屬一種恩賜。

無趣——不值得！！



報道引述法院提交的文件，司法部在其中表示，尚不清楚這張便簽上的內容是否屬實，「公眾似乎對解封動議中所描述的愛潑斯坦死因相關情況極為關注。」