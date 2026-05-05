英媒：歐盟禁資助中國製太陽能逆變器　憂威脅電網安全

有英媒5月4日報道，歐盟以安全擔憂為由，禁止為中國製的逆變器（inverter）提供公共資金，稱此稱或對歐盟電網構成風險。一名歐盟官員表示，禁令自4月初起即已生效，適用於新計畫，對於已推進的計畫則給予部分彈性。該名官員補充道，這項政策適用於來自中國、特別是來自華為及陽光電源等公司的逆變器，同時也涵蓋來自俄羅斯、伊朗、朝鮮的產品。



報道指，歐盟委員會表示，用於控制太陽能板裝置和其他能源技術的進口逆變器對歐盟關鍵基礎設施構成「最緊迫的威脅」之一，並將於11月1日起停止所有相關資金支持。

歐盟委員會發言人Siobhan McGarry表示，外國勢力可能利用這些逆變器操縱歐盟各地的能源網絡，並「未經授權存取運作數據」。

圖為江蘇省連雲港市，工人正加緊生產一批出口歐洲的太陽能光伏電池組件。(網上圖片)

逆變器被稱為太陽能系統的「大腦」，可協助將再生能源接入電網。歐盟計劃優先採用歐洲製造的逆變器，或選擇被認為是理念相近國家的供應商，例如日本、韓國、美國或瑞士。

歐盟委員會近期還公佈了《產業加速器法案》，該法案將把中國排除在電動車等其他清潔技術的公共資金資助範圍之外。同時，其網路安全法案也將把華為等中國公司排除在電信網路和太陽能係統之外。