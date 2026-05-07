伊朗外長訪華釋放和平信號　稱可盡快解決好霍爾木茲海峽開放問題

中共中央政治局委員、外交部長王毅5月6日在北京同伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）舉行會談。這是今年2月底美以伊戰事發生以來伊朗外長首次訪華，備受國際社會關注。



自戰事發生以來，中方一直積極勸和促談，當前地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點。受訪專家指出，中方提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，得到國際社會積極響應。在中東局勢複雜多變背景下，中伊外長此次會談釋放出明確的和平信號，有助於穩定各方預期，為後續外交談判創造空間。

2026年5月6日，中國外長王毅（右）在北京與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左）舉行會談。（X@CGTNOfficial）

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阿拉格齊在會談中通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮。王毅則重申中方對伊朗局勢的原則立場，強調「全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要」。

探尋長效和平解決方案成為雙方會談的重要議題。阿拉格齊表示，伊方信任中方，期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用，並支持建立能夠統籌發展與安全的戰後地區新架構。王毅強調，中方「支持由地區國家建立共同參與、維護共同利益、實現共同發展的地區和平與安全架構」。

復旦大學中東研究中心研究員鄒志強認為，長期以來中東地區傳統安全秩序深陷困境，外部軍事干預、陣營對抗等舊有模式難以為繼。中方提出的地區和平與安全架構，有助於進一步消除不穩定根源，為地區持久和平奠定基礎。

戰事發生以來，霍爾木茲海峽通航受阻，大量船隻滯留。

圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

王毅在會談中指出，國際社會對恢復海峽正常安全通行有共同關切，中方希望當事方盡快回應國際社會的強烈呼聲。阿拉格齊則表示，當前可盡快解決好霍爾木茲海峽開放問題。

西北大學國際戰略研究中心主任王晉認為，阿拉格齊的表態展現出伊方推動局勢緩和、恢復海峽通行的積極態度。中方希望當事方保持克制，盡快回應國際社會的強烈呼聲，通過對話協商化解海上分歧。

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伊核問題作為中東地區的長期熱點，其解決進程關乎地區和平大局。王毅在會談中指出，中方讚賞伊朗關於不發展核武器的承諾，同時認為伊朗有和平利用核能的正當權利。

鄒志強認為，儘管當前美伊博弈的焦點是霍爾木茲海峽通行問題，但下一步要想確立長期可持續的和平框架，還需在核問題上尋求各方都能接受的方案。中方一貫堅持伊核問題政治外交解決方向，此次表態再次彰顯了客觀公正的大國擔當，有助於推動伊核問題重回對話談判軌道。

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