伊朗外交部：穆傑塔巴掌控事態發展　伊朗總統：近期會面氣氛親切

伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）自上任以來從未公開露面，但在傳出美伊可望就停火達成協議之際，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）於5月7日表示，他近期曾與穆傑塔巴會面兩個半小時。這也是穆傑塔巴上任逾兩個月來，首次有報道與高級官員會面。伊朗努爾新聞網（Nournews）同日引述外交部發言人稱，穆傑塔巴對所有事務和問題擁有全面監督權，掌控著事態發展，任何行動都必須經過他的許可。



圖為2026年3月26日，伊朗首都德黑蘭有民眾舉行反美及反以色列集會，有參加者展示伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的畫像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗外交部：敵對方試圖製造分裂與對立

伊朗外交部發言人表示，伊朗最高領袖穆傑塔巴對當前各項事務和局勢發展，進行全面掌控，並正以果斷、有力和審慎的方式管理相關事態，所有行動均在其授權下開展，國家各機構在其領導下保持協調一致。

發言人還表示，敵對方正通過製造輿論空間、發動心理戰等方式，試圖在伊朗國內製造分裂與對立，各方應保持警惕，避免被相關行動所利用。

圖為2026年4月19日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）視察體育和青年部門時發表講話。 (Photo by Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images)

佩澤希齊揚：與穆傑塔巴討論領導層團結

伊朗媒體同日報道，佩澤希齊揚與工會和市場代表會面時發表講話，提及與穆傑塔巴的會面，但未透露會面的時間、地點等細節。他表示，雙方談及加強國家領導層內部團結、信任和凝聚力的必要性。

佩澤希齊揚稱，會面氣氛友好，當中最讓他印象深刻的是，穆傑塔巴的舉止、觀點及真誠謙遜的態度，令氣氛親切及充滿信任、坦率直接，完全沒有隔閡。

今年2月28日，美國及以色列對伊朗展開空襲，時任伊朗最高領袖哈梅內伊（ Ali Khamenei）在行動展開不久被擊斃。3月8日，伊朗專家會議宣布，推舉穆傑塔巴為新任最高領袖。不過，他一直未有公開露面，據指在2月28日的空襲中亦身受重傷。