英國地方選舉｜香港前官員李湘原落敗　前區議員吳兆康成功連任

英國地方選舉5月7日舉行，改選超過5000個地方議席，多名在英港人於選舉中競逐，選舉結果陸續出爐，其中香港前高級公務員李湘原在倫敦的選區落敗，前中西區區議員吳兆康及移英港人蔡嘉源成功連任。



根據Ealing Council的網站顯示，代表改革黨（Reform UK）出戰的香港前高級公務員、駐雅加達和曼谷經貿辦前處長李湘原（LEE Sheung-yuen）在倫敦Southall Broadway選區獲254票，不敵分別獲1079及1043票的執政工黨候選人。

至於曾擔任香港中西區區議員的吳兆康，他代表英國自由民主黨（Liberal Democrats）出戰，在伯克郡和景咸（Wokingham）的Maiden Erlegh & Whitegates選區尋求連任，最終以1491票成功當選。

在另一倫敦薩頓（Sutton）的Sutton Central選區，移居英國多年的蔡嘉源（Richard Choi）也成功連任。

他同樣代表英國自由民主黨出選，在選區奪得1745票，為15名候選人之中最高，該選區共有3個議席。在這次選舉前，他早於2025年4月的地方補選勝出，取得議席。

英國地方選舉目前仍在點票中，多個選區未有結果，在芸芸候選人中，至少有18名移英港人參與這次選舉，包括有機農場創辦人黃如榮（Wong Yu Wing）、因涉嫌「煽動分裂國家」而被港府懸紅通緝的鄭文傑（Simon Cheng）等。