漢坦病毒｜荷蘭航空服務員出現疑似症狀　世衛：檢測結果陰性

世界衛生組織（WHO）5月8日通報，一名曾與死於漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）的乘客接觸過、且疑似感染症狀的荷蘭航空服務員，其可能感染漢坦病毒的檢測結果顯示為陰性。



據荷蘭皇家航空（KLM）指，該名空乘人員曾接觸一名特殊乘客，而這名乘客為荷蘭公民，已因漢坦病毒感染去世，她的丈夫是「洪迪厄斯號」（MV Hondius）郵輪漢坦病毒疫情的首例死亡病例，她曾短暫登上飛機，但由於身體不適，機組人員阻止其繼續搭乘航班。

圖為2026年4月15日，一架荷蘭皇家航空（KLM）的飛機正在阿姆斯特丹機場加油。（Reuters）

與此同時，英國衛生安全局（UKHSA）8日新通報一例英國公民疑似感染病例，該病例所在聖赫勒拿島（St. Helena），上月曾有郵輪乘客在此下船。目前英國已有兩例確診病例，分別在南非和荷蘭接受治療，另有兩名英國公民自行返英並居家隔離，暫無症狀。

世衛流行病學家馬哈穆德（Abdi Mahamud）表示，該病毒的潛伏期最長可達六周，但只有確診病例才需要隔離。他補充提醒，病例的密切接觸者需要「積極監測」，但具體的監測由接收國自行決定。

目前，「洪迪厄斯號」郵輪上已有多名專家入駐，世衛建議乘客留艙、做好消毒與隔離，並正制定安全下船指南。