英國地方選舉｜施紀賢：不會粉飾慘烈結果 無意下台讓國家陷混亂
撰文：張涵語
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英國5月7日舉行地方選舉，點票工作開始進行。天空新聞（Sky News）8日報道，在已公布的結果中，執政工黨失去9個市議會控制權，以及流失至少380個的席位，其中有八成流向改革黨。首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，工黨「犯了一些不必要錯誤」，他不會粉飾慘烈結果，但他表示將繼續擔任首相，不會一走了之讓國家陷入混亂。
天空新聞報道，施紀賢稱，「我們做出了一些正確的決定，例如穩定經濟、投資公共服務以及避免捲入伊朗戰爭。但我們也犯下一些不必要錯誤。我現在的工作是制定我們將採取的措施，以實現人民想要且應得的變革」。
當被問及是否會辭職時，施紀賢回答稱：「不會。我不會一走了之。我當選是為了完成五年任期。我打算完成我的任期」。
他亦表示，「我對那些我們失去的傑出候選人、傑出議員以及傑出代表深感惋惜，因為我知道，他們為社區付出如此之多，將生命中的大部分都奉獻給了公共服務。所以我正在思考他們，並思考我們該做些甚麼來重建國家，並推動國家向前邁進」。
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