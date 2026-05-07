英國地區選舉今舉行：施紀賢遭左右夾擊　工黨崩盤已成定局？

英國工黨在施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的帶領下，在2024年全國選舉中大勝。然而，一時的勝利並不是永恆，對他來說勝利的期限似乎只有兩年。5月7日，英國即將舉行地區選舉，民調顯示工黨在支持率只有20%的施紀賢帶領下，將遭到右翼改革黨（Reform UK）以及左翼綠黨的重大挑戰，並面臨大敗的結局。



這次選舉須選出英格蘭超過5,000個地方議會議員、6個直選英格蘭市長，還有英國組成國蘇格蘭及威爾斯的議會。

牛津大學政治社會學教授費雪（Stephen Fisher）分析，工黨或失1900名地方議席、保守黨將失約1000席，改革黨可能增加約2000名席，綠黨可能增加約500席，自由民主黨可能增加200席。

儘管各選情分析專家皆強調，由於這次選舉已由工黨、保守黨兩大黨對決變成平分秋色的五黨競爭，但大部份地區的選舉制度依然是採用贏者通吃的簡單多數制（First Past the Post），所以難以準確預測各黨所能獲得的席次，但「紅牆」（Red Wall）、倫敦部份選區等地的選情似乎成負已分。

2026年5月6日，英國倫敦，該國舉行地方選舉前夕，有民眾窗戶放上一塊支持工黨的標語。（Reueter）

「紅牆」再倒塌： 成也施紀賢敗也施紀賢？

「紅牆」是英國的政治術語，用來描述在經常支持工黨的一些選區，包括英格蘭中、北部等地。2019年大選時，保守黨贏得了該地大量國會議席，媒體當時將其稱為「紅牆倒塌」；工黨其後在2024年重新奪回大部份國會席次，成功「重建紅牆」。如今，改革黨再有推倒「紅牆」之勢。

據英國《獨立報》，法拉奇（Nigel Farage）領導的改革黨能夠從南約克郡的巴恩斯利（Barnsley）向北邊的pendle地區「打穿牆」，在相關地區的地方議會取代工黨的領導地位，成為少數派最大黨。在韋克菲爾德（Wakefield）及森德蘭（Sunderland）地區，改革黨更有可能在地方議會分別奪得超過37席或以上，一躍成為多數派最大黨。

針對這情況，巴恩斯利地方議會工黨籍議長霍頓（Stephen Houghton）接受英國《衛報》訪問時表示，工黨目前面臨兩個迫切且難以建決的困難。他坦言：

一個是首相（施紀賢），另一個是移民問題

據《經濟學人》的數據，施紀賢在2024年入主唐寧街10號後，工黨在英枱蘭北部及中部地區的支持度在兩年內「插水式」下降，它在前者的支持度由49%下降至目前的17%，在後者則由43%下降至目前的16%，這情況某程度是由他本人造成。

「沒有鬧劇的施紀賢」（No Drama Starmer）曾經是人們將施紀賢缺政治魅力的特點，形容為沉悶但執政專業的暱稱，然而他上台後卻「鬧劇」不斷。

單論經濟施政方面，施紀賢基本上陷入「轉軚輪迴」。他想推動經濟發展，但又在資金缺乏、債台高築的情況下，許下不加入息稅、企業稅、增值稅、國民保險的承諾。政府無奈只能透過削冬季燃料補貼等福利或實際上增加影響餐酒館業的商業地稅（Business Rate）等不受歡迎稅收以籌措資金，但他面對壓力下，最終再撤回相關政策，或另推出花費巨額資金的舒困措拖。

圖為2026年4月20日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）離開唐寧街10號前往下議院。（Reuters）

對於這些鬧劇，「紅牆」地區的民眾尤其不滿，該地區不少城鎮都面臨後工業時代的問題，他們想要經濟發展、城市復興......簡言而之，他們想要見到實際行動，而這正正是施紀賢政府所缺乏的。

儘管，工黨地方政府非無所作為，包括推動酒店業發展、大規模修建商場等等，但「沒鬧劇施紀賢」的「鬧劇」卻轉移了人們對地方政府成就的關注。利物浦市地區市長Steve Rotheram坦言：「（當地）民眾普遍認為，工黨政府的『烏龍球』行為，及多次政策大轉彎，對其他方面都產生非常糟糕的影響。」

移民＋經濟問題＝完美風暴？

在民粹主義當道的年代，政府無力處理經濟議題，往往將導致移民問題惡化。據YouGov的民調，2022年前後只有約20到30%英國人認為移民問題是最重要的議題，重要性在所有事項中僅排第四，比環保議題更不重要。但到今年，它已經與經濟政策，並居被認為最重要的兩大議題。

對工黨更不利的是，移民問題同時也是受訪者最不滿施紀賢政府的施政議題。施紀賢上台時承諾阻截從法國乘小船，經英倫海峽偷渡到英國的非法移民，並打擊偷渡團夥。他上台後亦的確收緊了移民政策，但成效不彰。據《經驗學人》分析，截至2026年3月底的一年中，共有39,300名移民乘坐小船抵達英國，比前一年反增加了3%。

在「紅牆」地區，當經濟困境與移民問題結合起來，便為在移民問題採強硬立場的改革黨提供突破機會。韋克菲爾德的受訪者表示，他覺得改革黨承諾打擊非法移民，有一定的吸引力；一名在巴恩斯利經營商店的老闆表示，他的許多顧客都是對工黨感到失望的選民，他們表示再也不會投票給該黨，而且許多人將轉而支持改革黨。

2026年5月6日，英國倫敦， 英國改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）在國會大廈附近出席活動時拍照。

於2024年，工黨在英格蘭中部及北部皆是最高支持度的政黨，如今這一角色已由改革黨所取代。

倫敦票倉起火 工黨失去「人口紅利」？

面對這些不利情況下，工黨在倫敦的票倉也面臨重大挑戰，而它要面對的對手，除了改革黨外，還有來自政治光譜左端的綠黨。

比起其他地區，倫敦的人口結構更年輕，少數族裔人口亦較多，左翼進步思想亦較為人接受。為意識形態相對偏左的工黨提供了選舉優勢。因此，工黨在倫敦的表現通常都優於全國平均水平，並在2021年的倫敦地方選舉中，獲得42%的選票。

然而，年輕選民或少數族裔人口重視左翼思想，不代表他們不重視經濟發展。他們與其他選民一樣，將工黨無力處理的經濟議題列為最重的事項。但與中間派或右派選民不一樣，對工黨失望的他們，轉向更左的綠黨。

綠黨在新黨魁Zack Polanski的帶領下，進一步左傾並擴大關注環保以外的議題，包括呼籲對富人增稅及毒品合法化，人口結構的「年輕紅利」逐漸從右傾的工黨轉移到綠黨上。工黨在2024年在18歲至34歲選民群體中獲得45%支持的絕對優勢，如今它的支持度下降至19%；相反，綠黨的支持度則上升至29%，成為年輕選民的首選政黨。

綠黨在加沙戰爭對以色列採明確的批判立場也為他們爭取到伊斯蘭教選民的支持。據選舉專家分析，少數族裔選民方面，綠黨的支持率也有所提高，但這一趨勢並不均衡，且具有很強的地域性。

2026年5月3日，英國綠黨黨魁Zack Polanski出席英國廣播公司（BBC）的節目後，離開BBC位於倫敦的廣播大樓。（Reuters）

這意味着，綠黨在大學地區和新興市中心地區可能表現較優異，其中它在倫敦的哈克尼區（Hackney）是最有可能獲勝。除了倫敦外，綠黨在伯明罕（Birmingham）也有部份優勢，當地近30%的人口是伊斯蘭教徙，他們在2024年的市長和國會選舉中都強烈反對工黨，為綠黨創造獲利空間。

另外，綠黨在其他有類似人口結構「紅利」的地區也有優勢，預料能在謝菲爾德（Sheffield）等地區成為少數派最大黨。

威爾斯工黨百年霸業料告終

除了英格蘭的地方選舉外，工黨在威爾斯以及蘇格蘭的地方議會選舉中，預料也會慘敗。原則上支持獨立的威爾斯黨（Plaid Cymru）及蘇格蘭民族黨，預料將在各自的議會贏得足夠的議席，領導組成政府。

威爾斯方面，這次議會選舉採用新的選舉制度，議會席次從60個擴充至96個，將從16個大選區，分別以比例代表制選出6名議員，而不是單一選區簡單多數制。

民調顯示，改革黨與威爾斯黨將爭奪議會第一大黨的寶座，至於目前佔最多議席的威爾斯工黨，他們已注定須承受一次「歷史性 」的慘敗，料最終只能屈居於改革黨與威爾斯黨，成為議會第三大黨。而這將會是工黨連續104年以來，首次在威爾斯地區相關的選舉中落敗，也將是工黨27年來首次在當地議會選舉落敗。

2026年4月16日，英國威爾斯城鎮卡菲利（Caerphilly），人們在威爾斯議會選舉前，在房屋外擺放了支持威爾斯工黨和威爾斯黨（Plaid Cymru）的標語。（Reuters）

威爾斯面臨嚴重的經濟問題，該地區超過五分之一的人口生活在貧困之中，因此當地選民亦將經濟生活成本列為最重要的事項，並對無力改善經濟狀況的施紀賢感不滿。更甚的是，施紀賢的部份施致措拖對威爾斯造成特別嚴重的負面影響，例如作為全英國最多長者人口的組成國，政府此前削減冬季燃料補貼，就嚴重衝擊到當地民眾的生活質素。

與其他地區類似，當民眾對工黨不滿意，便分別向政治光譜的左右兩端尋找替代者。右翼方面，當然是佔主導地位的改革黨；左翼方面，綠黨雖為左派政黨，但民眾考慮到「界票 」效果，大多都轉移支持另一較受歡迎的左派政黨威爾斯黨。

民調預則，沒任何政黨能夠獲得組成多數政府所需的49個席次，意味着不論是改革黨或威爾勝選，它們事後還需得到其他政黨的支持才能組成政府。

三地民族派崛起 英國或變「不聯合王國」？

至於英國的另一組成國蘇格蘭，蘇格蘭民族黨繼續領先其他競爭對手，在選區選舉和地區名單選舉中，其支持率通常達到35%，很有可能維續維持最大黨的地位。比起其他政黨，蘇格蘭民族黨的「成功」幾乎全部源自施紀賢的失敗。

從2021年起，蘇格蘭民族黨領戲面臨一系列困境，其中包括失去了執政近十年的首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon），工黨其後更在2024年全國大選中，在蘇格蘭選區中反勝成為第一大黨。前者的支持度一直下滑，直到施紀賢開始執政。

據《經濟學人》的民調，蘇格蘭民族黨在2024年大選前一日的支持度約為30%，並一直持續至今。與此同時，工黨同期的民調卻從35%急降至12%。換言之，前者能夠「止蝕」，基本上全靠工黨崩盤

倘威爾斯黨與蘇格蘭民族黨最終皆在各自議會成為最大黨，再加上支持愛爾蘭統一的新芬黨（Sinn Féin）在北愛爾蘭攞有的最大黨地位，那英國這一「聯合王國」中，除英格蘭外的所有構成國都幾由支持脫離英國的政黨所主導。

2026年4月20日，英國蘇格蘭班夫郡和巴肯選區（Banffshire and Buchan constituency），蘇格蘭民族黨（SNP）和改革英國黨（Reform UK）的競選標語分別展示在道路左側及右側。（Reuters）

英國大曼徹斯特（Greater Manchester）選區數月前進行國會補選，施紀賢當時誇下海口，稱只有工黨能夠打敗改革黨，結果綠黨獲勝，工黨得票卻比改革黨還要低。如今，除非民調嚴重偏離，否則工黨在地方選舉慘敗基本上已成定局。如果施紀賢事後能避過遭黨內逼宮的結局，他似乎真的需認真考慮，不要再許下無法兌現的承諾。