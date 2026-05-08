英國地方選舉點票中　工黨或流失約半議席　在傳統票倉區遇大挫敗

英國地方議會選舉5月7日舉行，點票仍在進行中，英媒分析，根據目前點票結果顯示，工黨遭遇重創，流失約半議席，若當前形勢持續，其席位損失可能超過1000個。與之相反，改革黨（Reform UK）取得大勝，迄今已贏得逾400個席位，並掌控3個地方議會。



工黨失利明顯，失去西敏市議會（Westminster City Council）等10多個地方議會的控制權，多個議會出現無政黨佔多數的局面。

工黨慘敗的重災區是其傳統大本營，改革黨在大曼徹斯特地區取得大勝，英國廣播公司（BBC）指，例如在大曼徹斯特的塔姆賽德（Tameside）自治市議會，改革黨在19個改選議席中拿下18個，工黨在該市議會失去長達47年的控制權。

改革黨優勢集中在老年、低學歷及脫歐支持者集中區域，領導工黨的首相施紀賢（Keir Starmer）在2024年贏回的部分選區，如今再度導向改革黨。

在倫敦Havering自治市議會，改革黨以壓倒優勢獲勝，在55個議員席位中佔據39席，這是改革黨首次在倫敦地區贏下市議會的控制權。

今晚的輸家並非只有政府。保守黨失去200多個席位及多個地區控制權，其傳統強勢地區也被改革黨搶佔，但奪回西敏市議會提振士氣。

英國綠黨黨魁Zack Polanski（左）、英國首相兼工黨魁施紀賢（Keir Starmer，中）、英國改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage，右）。（Reuters）

自由民主黨表現也搶眼，已掌控斯托克波特（Stockport）、朴茨茅斯（Portsmouth）議會，並擴大在倫敦南部的列治文（Richmond upon Thames）和薩頓（Sutton）議會優勢。

綠黨支持率雖因新黨魁Zack Polanski有所上升，但目前勝果尚不顯著，其優勢集中在穆斯林人口較多的地區，後續點票結果或有新突破。