英國國寶David Attenborough百歲誕辰　各界送祝福致敬

英國著名節目主持人阿滕伯勒（David Attenborough））5月8日迎來百歲誕辰，各界人士紛紛送上祝福，致敬這位「地球上最偉大的生命大使」。



阿滕伯勒在英國被公認為是「國寶」級人物，他一生致力於自然傳播，曾在英國廣播公司（BBC）製作《文明》（Civilisation）、《地球生命》（Life on Earth）、《藍色星球》（Blue Planet）等熱門節目，將地球奇觀帶給全球觀眾，激勵人們保護野生動物與環境，晚年更聚焦氣候危機，推動環保行動。

「我原本打算安靜地慶祝我的百歲生日，但看來你們中的許多人另有打算，」阿滕伯勒表示，並感激道：「我收到了海量的生日祝福，從幼稚園小朋友到養老院老人，再到無數各個年齡段的個人和家庭，我真的受寵若驚。」

為祝福阿滕伯勒，BBC將在皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall））舉辦現場直播活動；自然歷史博物館將新發現的寄生蜂用阿滕伯勒名字命名為「Attenboroughnculus tau」，並舉辦沉浸式展覽；倫敦的Kew Gardens、澳洲博物館等也通過多種方式致敬。

據英媒報道，自然科學家Chris Packham稱他是「地球上最偉大的生命大使」，演員伊恩麥基倫（Ian McKellen）盛讚其傳播熱情的能力。儘管曾遭少量質疑，但阿滕伯勒始終以理性方式傳遞環保理念，留下了寶貴的自然保護遺產。