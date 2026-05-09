特朗普：俄烏5.9至5.11停火三日 雙方互換1000名戰俘
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月8日在社交平台發文，稱俄羅斯與烏克蘭之間將在5月9至11日停火三日，雙方將暫停所有軍事行動，並且兩國各交換1000名戰俘。俄羅斯與烏克蘭隨後表示同意進行停火。
特朗普在帖文中指出，停火與互換戰俘的請求由自己直接向俄烏雙方提出，並致謝兩國領導人，希望今次停火能成為通往結束戰爭的開端，俄烏和平談判仍在繼續，強調距離目標愈來愈近。
俄羅斯國際文傳電訊社（IFX）引述俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）指，俄羅斯同意特朗普提出的停火計劃，也同意與烏克蘭交換戰俘。另一方面，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）則發布命令，其中寫明「允許」俄方5月9日在莫斯科舉行閱兵儀式，「紅場區域不在烏克蘭武器部署計劃之內」。
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