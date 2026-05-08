俄羅斯：5.8至5.10對烏克蘭停火　慶祝偉大衛國戰爭勝利81周年

俄羅斯5月7日表示，為紀念「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War）勝利81周年，俄方宣布自當地時間5月8日凌晨起至5月10日期間，對烏克蘭實施停火。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此表示，俄羅斯為紀念勝利日而停火，暴露了其領導人的「奇怪且不恰當」的邏輯。



根據俄羅斯國防部在Telegram上發布消息，停火決定是根據總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）之前做出的決定，會在期限內要求所有身處戰場的俄羅斯部隊全面停止開火，並呼籲烏克蘭方面效法停火舉措。

2026年5月4日，俄羅斯莫斯科，圖為俄羅斯士兵在紅場列隊綵排，為勝利日閱兵儀式做準備。（Reutrers）

同時，俄方將停止使用導彈部隊和炮兵、海空基遠程高精度武器以及攻擊型無人機，對烏克蘭武裝部隊的駐地以及烏克蘭縱深地區與軍工綜合體和武裝部隊相關的基礎設施目標進行打擊。

公告還指出，如果烏克蘭部隊違反停火協議，或試圖對俄羅斯領土內的定居點與設施發動襲擊，俄羅斯部隊將作出適當回擊。

為慶祝衛國戰爭勝利81周年，2026年5月3日海參崴（俄羅斯稱符拉迪沃斯托克）舉行了兒童遊行。其中，來自中國和老撾的1500名一年級小學生首次參加遊行。（俄羅斯衛星通訊社）

5月9日是俄羅斯的節日——勝利日，莫斯科將在當日舉行包括閱兵儀式在內的慶祝活動。