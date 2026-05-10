美國擬提高持H－1B簽證者薪資門檻　外籍畢業生留美職場路恐受阻

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府計劃大幅提高H－1B簽證最低工資門檻，一些城市如三藩市的入門級工程師薪資標準將上調近30%至16萬2000美元，這意味着聘用外籍人才的成本將增加。



據移民數據公司Lawfully and Threshold估算，在新政策實施的首12個月內，聘用外國白領人才的大型企業須承擔至少180億美元（約1409億港元）的成本。在三年內，即大多數現有H－1B簽證將不得不按更高標準續簽後，企業的年度成本可能高達430億美元。

H－1B簽證是外籍白領人才進入美國就業和居留的主要管道。根據特朗普政府先前發布的工資建議說明，H－1B持有人平均年薪比同職位美國員工低約1萬美元，提高H－1B最低工資門檻，可防止企業利用H－1B聘用較低薪的外籍員工，壓低美國本土員工的工資。支持者認為這有助於恢復就業市場公平競爭，確保H－1B發揮其既定目的，即引進的是美國缺乏的高技能人才。

2025年01月14日，由於美國缺乏專業人才，大型科技公司大量使用H-1B簽證計劃。圖為截止2024年9月30日，美國科企成功申請H-1B簽證的數字。資料來源：美國公民及移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（Getty）

新門檻會增加企業的人力成本，最終可能會有僱主不願支付這額外費用，而減少年輕人才的機會。目前已經開始有僱主為此減少以H－1B簽證聘請入門級和經驗較少的外籍員工。影響範圍並不限於科技業，也包括金融、醫療、土木工程、學術研究、教育等長期利用H－1B引進外國人才的行業。

Lawfully and Threshold部門主管雷諾茲指出，H－1B項目可能會轉變為僅適用於值得高薪聘用的高技能外國人才，估計提供H－1B簽證數量最多的前500名僱主‌‌‌的中位數工資成本將增加大約1300萬美元。

移民法律事務所合夥人麥納指出，一些公司可能會因工資成本上升而把工作轉移到海外，但須要留在美國本土運營的企業尤其是製造業公司，將被迫以更高薪資聘請所需的人才。

2026年1月13日，美國底特律，圖為福特汽車行政總裁法利（右）陪同總統特朗普參觀福特工廠。（Getty）

提高H－1B最低工資門檻預料將對赴美深造的外國學生產生最大衝擊，他們大多攻讀電腦工程或其他科學相關科系。過去20多年來，這類學生一般畢業後可留在美國工作一至三年，然後由僱主申請H－1B。通過此渠道在美國建立事業、成為商業巨人的包括谷歌母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）和微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

