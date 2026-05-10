美國公主郵輪再爆發諾如病毒　逾百旅客及船員染病

美國疾病控制及預防中心（CDC）5月9日公布，公主郵輪（The Caribbean Princess）公司旗下「加勒比公主號」郵輪爆發諾如病毒（Norovirus）感染，至今已有超過100名旅客及13名船員染病，現正接受隔離。船上載有逾4000人。



截至CDC5月7日宣布，船上已有102名乘客和13名船員生病，目前正在被隔離。據疾管中心稱，船上共有4,000多人。據美國疾病管制與預防中心稱，諾如病毒主要症狀是腹瀉和嘔吐，是美國引發群體性腸胃炎的主要誘因之一，常見於密閉空間如郵輪、醫院等，可通過飲食、觸碰帶毒物品表面等途徑傳播。

圖為公主郵輪（The Caribbean Princess）公司旗下「加勒比公主號」郵輪。（X@PrincessCruises）

「加勒比公主號」郵輪於4月28日從佛羅里達州埃弗格雷斯港（Port Everglades）出發，展開為期11天的航程。郵輪目前正駛往巴哈馬，原定5月10日抵達；並於5月11日抵達奧蘭多以東的卡納維拉爾港（Port Canaveral）終點。

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公主郵輪公司表示已加強船上清潔及消毒，並收集糞便樣本進行檢測，同時諮詢了CDC的船舶衛生計劃。該計劃正展開實地應對，進行環境評估和疫情調查，以協助控制疫情。

此非該郵輪首次爆發同類疫情；在2020年，曾有超過300名乘客染病，導致原定14天的航程提前結束。CDC的調查及防控工作仍在進行中。