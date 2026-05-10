漢坦病毒｜郵輪逼近加那利群島引不安　居民憂再現Covid－19抗議

近日在大西洋航行的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（Hondius）爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）感染群組。儘管船上3名病人已先後離船前往他國醫治，但隨着船隻逼近接收國西班牙加那利群島（Canary Islands），島上居民卻愈發不安，擔憂島上重現因新型冠狀病毒疫情引致的公眾健康與旅遊業衰退的危機，並在5月8日舉行集會，反對涉事船隻靠岸。



綜合外媒報道，加那利群島的主權歸屬西班牙，實行自治，而西班牙政府早前同意讓郵輪沿途越過佛得角島北上前往加那利群島，稱群島較佛得角更具充足醫療條件。不過島上有居民卻認為郵輪靠岸會帶來公眾健康風險，強調未經充足程序做出決定。

2026年5月8日，西班牙加那利群島，圖為民眾走上街頭集會，反對此前曾爆發漢坦病毒確診個案的郵輪靠岸。（X@Unit_News）

約30名碼頭工人因而在工會召集下集會反對，認為讓船隻靠岸缺乏對當地居民的安全考量，要求船隻改變航向。《太陽報》引述工會發言人Elena Ruiz表示，如果不能得到回應，準備封鎖原定讓郵輪靠岸的碼頭。

《獨立報》（The Independent）引述在島上醫院中擔任護士一職的David Hernández表示，船隻靠岸「讓我想起新型冠狀病毒疫情時期的陰影。當時我們在醫院度過了非常難熬的時光」，他進一步指出當時疫情對以旅遊業為收入支柱產業的加那利群島帶來巨大影響。

圖為郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），攝於2026年5月6日（Reuters）

另一方面，西班牙內政大臣Fernando Grande-Marlaska Gómez在周六指出，德國、法國、比利時、愛爾蘭與荷蘭將派出飛機接走郵輪上的本國乘客。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在同日致信島上居民，稱乘客在船隻靠岸後不會與本地居民接觸，並且會在密封的警方車輛中轉移，被各自的國家接走，而自己也會親身前往現場監督。

譚德塞日前表示接獲船隻上出現的8宗個案，指其中5宗已確診為漢坦病毒個案，3宗為疑似個案，而疫情對公眾衛生安全風險低。他進一步指疫情涉及漢坦病毒中的安第斯病毒，這種病毒發現於拉丁美洲，是目前已知唯一能夠在人與人之間有限傳播的漢坦病毒種類。